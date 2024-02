Napoli-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Verona è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La partita tra Lazio e Napoli, una settimana fa, non è stata di certo uno spot per il calcio e sia ai tifosi azzurri che a quelli biancocelesti non ha fatto altro che alimentare la nostalgia del “bel gioco” degli anni passati. Troppo sterile e fine a sé stesso il palleggio della squadra di Walter Mazzarri, che non ha praticamente mai tirato in porta, virando verso uno stile più conservativo come nelle partite precedenti con Fiorentina e Inter.

Sta provando a fare di necessità virtù l’allenatore di San Vincenzo, costretto ancora a rinunciare al suo miglior giocatore, Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria. Lo 0-0 dell’Olimpico è servito quantomeno a muovere una classifica che continua a non essere bella: il Napoli è soltanto nono ma c’è anche un aspetto positivo e cioè che neanche le altre dirette concorrenti per il quarto posto stanno correndo. Motivo per cui la zona Champions League rimane vicina per i partenopei, a -4 dall’Atalanta. In attesa di sguinzagliare i nuovi acquisti – il Napoli è stato attivissimo in questo mercato di gennaio – Mazzarri deve risolvere al più presto il problema del gol: escludendo i due match di Supercoppa Italiana, gli azzurri ne hanno realizzati solamente 2 nelle ultime cinque giornate. La vittoria è dunque d’obbligo contro il Verona, che nella sessione invernale appena conclusa ha completamente cambiato volto. Quindici cessioni e nove acquisti per il club scaligero, che ad oggi sarebbe salvo (ha 18 punti come il Cagliari terzultimo). Gli uomini di Marco Baroni, nonostante le vicissitudini societarie, sono “vivi” e domenica scorsa hanno portato a casa un buon punto con il Frosinone.

Napoli-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Mazzarri medita di tornare alla difesa a quattro, complice il rientro dall’Africa di Anguissa. In attacco il tecnico livornese potrebbe lanciare Ngonge, acquistato proprio dal Verona, dal 1′. Il belga è comunque in ballottaggio con Simeone e Raspadori. Dietro i due centrali difensivi saranno Rrahmani e Juan Jesus, anche se il brasiliano è insidiato da Ostigard. Panchina per gli altri nuovi arrivi Dendoncker e Mazzocchi.

Dall’altro lato Baroni riproporrà Noslin al centro dell’attacco, supportato da Suslov, Folorunsho e Lazovic. In mediana ci sarà Serdar con Duda. Dalla panchina scalpitano i nuovi Swiderski e Tavsan.

Come vedere Napoli-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida tra Napoli e Verona, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Napoli, forte del rientro di Kvaratskhelia, dovrebbe riuscire a sfatare il tabù Verona – tre pareggi di fila con i gialloblù al “Maradona” – e tornare al successo dopo il noioso 0-0 con la Lazio. Non è da escludere che la porta difesa da Gollini resti inviolata.

Le probabili formazioni di Napoli-Verona

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Ngonge, Kvaratskhelia.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Vinagre; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

Il Napoli riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-0