Torino-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Salernitana è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sono bastati sette punti nelle ultime tre partite, al Torino, per riavvicinarsi sensibilmente alla zona Europa. Se davanti in tante stanno rallentando, i granata invece ne hanno approfittato, consolidando il decimo posto e portandosi a sole tre lunghezze – con una gara da recuperare – dalla sesta piazza.

Da fine novembre in poi la squadra di Ivan Juric ha perso solamente una partita, quella con la Fiorentina, ne ha vinte quattro e ne ha pareggiate tre. Per puntare alla coppe servirà inevitabilmente uno sforzo in più, soprattutto in termini di continuità, ma al momento è un traguardo meno “impossibile” rispetto a qualche settimana fa. Per avere la meglio sul Cagliari, affamato di punti salvezza, il Torino ha giocato la solita gara di grande sacrificio, lasciando il possesso agli avversarsi e colpendo al momento giusto prima con Zapata e poi con Ricci (1-2). Il calendario, intanto, continua ad essere in discesa e nel lunch match domenicale a fare visita ai granata sarà la Salernitana, sempre più ultima in classifica dopo la sconfitta (la quarta di fila) con la Roma.

La squadra di Pippo Inzaghi ce la sta mettendo tutta per uscire dal tunnel ma non a quanto pare non basta. I campani hanno tenuto testa a Juventus, Napoli, Genoa e Roma – tutte sconfitte di misura – ma alla fine sono rimasti con un pugno di mosche in mano. La situazione diventa giornata dopo giornata sempre più difficile – 6 i punti da recuperare sulla quartultima – e la sensazione è che per salvarsi servirà un’impresa come 2 anni fa.

Torino-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Per Juric c’è un’assenza pesante in difesa, dove si è fatto male Buongiorno: anche se dovesse recuperare non potrebbe comunque giocare in quanto squalificato. A prendere il suo posto sarà verosimilmente Sazonov, viste le condizioni non ottimali di Djidji. Davanti Vlasic dietro a Zapata e Sanabria mentre a centrocampo sarà Linetty a sostituire Ricci, non al meglio.

Inzaghi darà spazio a qualche nuovo arrivato, ad esempio Pellegrino, che prenderà posto al centro della difesa accanto a Pirola, Ai loro lati Pierozzi e Bradaric. In mezzo Basic, Maggiore e Kastanos, sulla trequarti Candreva e Tchaouna sosterranno Simy, preferito a Dia e Ikwuemesi.

Come vedere Torino-Salernitana in diretta tv e in streaming

Torino-Salernitana è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Salernitana anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Torino è imbattuto in Serie A con la Salernitana (cinque vittorie, due pareggi) ed in casa la squadra di Juric è sempre molto solida: i granata non perdono da cinque partite davanti al loro pubblico ed in tre di queste hanno tenuto anche la porta inviolata. Motivo per cui prevediamo una gara per larghi tratti bloccata ed in cui il numero delle reti complessive potrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Torino-Salernitana

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Pellegrino, Pirola, Bradaric; Kastanos, Maggiore, Basic; Candreva, Tchaouna; Simy.

In Torino-Salernitana le reti complessive saranno meno di tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0