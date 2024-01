Salernitana-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Roma è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Buona la prima per Daniele De Rossi, da ormai due settimane l’allenatore della Roma dopo l’esonero di José Mourinho. L’ex “capitan Futuro” ha esordito con una vittoria: Lukaku e Pellegrini hanno piegato 2-1 il Verona, anche se nella ripresa i giallorossi sono calati ed hanno rischiato di essere riacciuffati dagli scaligeri, che oltre ad accorciare le distanze con Folorunsho hanno pure sbagliato un rigore con Djuric.

Nel primo tempo, tuttavia, si è vista una Roma diversa rispetto a quella mourinhana, più propositiva ed alla continua ricerca del palleggio. Un atteggiamento che fa ben sperare in vista di una seconda parte di campionato in cui i capitolini saranno chiamati ad inseguire quel quarto posto mai reamente sfiorato durante la gestione del tecnico portoghese. De Rossi nel posticipo con la Salernitana ha una grande occasione in tal senso: Bologna, Lazio, Napoli e Fiorentina non hanno vinto; l’ha fatto solo l’Atalanta, che ha quattro punti in più di Pellegrini e compagni. Ciò significa che, al netto dei recuperi, in caso di vittoria a Salerno la Roma scavalcherebbe ben tre squadre, piazzandosi al quinto posto, a -1 dalla Dea quarta. I giallorossi però avranno a che fare con una formazione che ha un disperato bisogno di fare punti dopo esserci andata vicino nelle ultime tre partite con Juventus, Napoli e Genoa, tutte perse di misura ed in maniera rocambolesca (specialmente con azzurri e bianconeri). Gli uomini di Pippo Inzaghi sono ultimi in classifica: battendo la Roma andrebbero a -3 dalla quartultima, l’Udinese, che in questo fine settimana si è arresa all’Atalanta.

Salernitana-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi riproporrà la difesa a quattro, ma l’ex Fazio non recupera: al centro, di fianco a Gyomber, toccherà a Daniliuc, a sinistra invece Zanoli sembra essere in vantaggio su Pierozzi. A centrocampo rivedremo dal 1′ un altro nuovo acquisto, l’ex laziale Basic, insieme a Maggiore e Kastanos, davanti Candreva e Tchaouna supporteranno l’unica punta Simy.

Nella linea mediana della Roma avvicendamento tra lo squalificato Paredes ed il rientrante Cristante, che si andrà a posizionare tra Bove e Pellegrini. In attacco De Rossi si affiderà al tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy. Sulle fasce infine spazio a Karsdorp e Kristensen.

Come vedere Salernitana-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Salernitana e Roma, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Per la Roma è una partita da non sbagliare per rientrare in corsa per il quarto posto: il calendario, almeno fino al match con l’Inter del prossimo 10 febbraio, sorride a De Rossi e i suoi uomini, che in Campania dovranno confermare quanto di buono fatto vedere con il Verona. I granata, dal canto loro, lotteranno con le unghie e con i denti ma potrebbe non bastare. Si può dare fiducia alla Roma in un match in cui il numero complessivo dei gol sarà verosimilmente compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Salernitana-Roma

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Gyomber, Daniliuc, Bradaric; Basic, Maggiore, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Simy.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

La Salernitana riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2