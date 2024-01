Gratta e Vinci, il nuovo tagliando fa felice la Sardegna: 2 milioni di euro

Gratta e Vinci, il nuovo tagliando fa felice la Sardegna. Ha centrato la vincita massima portando a casa la bellezza di 2milioni di euro

Si sa, i nuovi tagliandi, quelli che vengono messi in circolazione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono quelli che attirano l’attenzione. Perché non hanno mai regalato la vincita massima a differenza di tutti gli altri quindi, prima o poi, qualcosa fuori deve uscire. Ed è uscita. In Sardegna, secondo le informazioni che sono state riportate da Agimeg.it.

Un colpo che cambia la vita: parliamo della bellezza di 2milioni di euro visto che il tagliando in questione è quello che costa 10euro. Un tagliando che come detto è da poco in giro, che però è già “scoppiato”. Un colpo grosso – sì, alla fine “solamente” 1,6milioni entreranno nelle tasche del fortunato uomo – che stravolge la vita e i pensieri e che ti dà la possibilità di farne altre nel corso delle prossime settimane e dei prossimi anni. Ma andiamo a vedere con quale tagliando è stato centrato il colpo davvero grosso.

Gratta e Vinci, 2milioni con il Super Numerissimi

Il protagonista è Super Numerissimi, come detto da poco in giro nelle tabaccherie e online, e che ha regalato in Sardegna, precisamente a Sassari, proprio il massimo di quello che avrebbe potuto regalare. Due milioni di euro, una cifra enorme, di quelle una volta sola succedono nella vita. La storia come detto è raccontata da Agimeg.it e, come detto, questo è una delle prime vincite importanti che il Super Numerissimi regala.

Un primo regalo quindi. Il primo di una lunga serie sperano molti. Visto che questo tipo di gioco sta prendendo piede nella popolazione italiana per quella che è la sua semplicità. Gli utenti infatti amano quei Gratta e Vinci che si capiscono subito, che al massimo come bonus danno il moltiplicatore e non simboli o segni vari. Anche per questo Il Miliardario, uno dei primi della storia dei Gratta e Vinci, è quello che viene venduto maggiormente in Italia. Sì, i simboli ci sono, ma sono tre e sotto lo stesso viene anche data la cifra. Easy, senza troppi pensieri.