Lazio-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Napoli è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Si affrontano subito tra loro due deluse dalla Supercoppa Italiana, che la scorsa settimana ha debuttato in Arabia Saudita con il suo nuovo format della Final Four. La Lazio si è fermata in semifinale: non c’è stata assolutamente partita contro l’Inter, apparsa nettamente superiore ai biancocelesti ed il 3-0 finale va persino stretto alla squadra di Simone Inzaghi. Una prestazione inaccettabile, l’ha definita il tecnico dei capitolini Maurizio Sarri, che si aspettava di vedere una Lazio quantomeno battagliera contro Lautaro e compagni.

Non ha demeritato invece il Napoli nella trasferta saudita: considerando da quali presupposti partissero gli uomini di Walter Mazzarri, il fatto di aver resistito fino al 90′ (in dieci uomini) nella finalissima contro l’Inter è comunque un buon risultato per i partenopei, ancora convalescenti dopo la deludente prima parte di stagione, in cui – tra cambi di allenatore e sconfitte dolorose, si è un po’ disperso l’entusiasmo dello scudetto. Il tecnico toscano ha introdotto anche delle importanti novità tattiche nei due match contro la Fiorentina, abbattuta 3-0 in semifinale, e contro i nerazzurri, passando dalla difesa a quattro a quella a tre. Il risultato è che abbiamo visto un Napoli più solido, arcigno, ma in ogni caso un lontano parente di quello spumeggiante dell’era Spalletti. Ora l’obiettivo di Mazzarri e dei suoi uomini, anche con l’aiuto dei nuovi acquisti – Ngonge, Traoré, Mazzocchi, Dendoncker e (probabilmente) Perez – è risalire la china in classifica.

Gli azzurri sono noni, ad appena tre punti dal quarto posto. Con la Lazio è dunque uno scontro diretto per la Champions League, visto che i biancocelesti grazie alle 4 vittorie consecutive (Empoli, Frosinone, Udinese e Lecce) sono rientrati di nuovo in corsa per la quarta piazza, distante una sola lunghezza.

Lazio-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Sarri, come Mazzarri, deve rinunciare a due pezzi da novanta come Immobile e Zaccagni, entrambi squalificati. Davanti il candidato numero uno per sostituire il capitano è Castellanos, in settimane tornato ad allenarsi in gruppo. Con lui, nel tridente d’attacco, ci saranno Felipe Anderson e Isaksen. In difesa assente Patric, alle prese con una lussazione della spalla. Di fianco a Romagnoli prenderà posto Gila. Duello Luis Alberto-Vecino.

Decimata la rosa del Napoli dopo la Supercoppa. Non saranno del match né Simeone né Kvaratskhelia: senza Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa, al centro dell’attacco Mazzarri schiererà Raspadori, circondato da Politano e Lindstrom. A centrocampo Cajuste, altro squalificato, sarà sostituito da Gaetano.

Come vedere Lazio-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Napoli, in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Lazio si è rivelata indigesta per il Napoli negli ultimi due confronti, entrambi vinti dai biancocelesti. L’ultima vittoria dei capitolini all’Olimpico contro gli azzurri risale però a dicembre 2020, oltre tre anni fa. Il pareggio invece è diventato una rarità, se teniamo conto che le due squadre non si dividono la posta in palio da ben 14 partite. Difficile sbilanciarsi sul risultato finale, ma è probabile che la Lazio riesca ad evitare almeno la sconfitta contro un Napoli che sarà privo dei suoi due migliori giocatori, Osimhen e Kvaratskhelia. Il numero dei gol complessivi sarà compreso verosimilmente tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Gaetano, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Lindstrøm.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1