Atletico Madrid-Valencia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Valencia è una gara valida per la ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00

Negli ultimi due incroci al Wanda Metropolitano l’Atletico Madrid ha vinto contro il Valencia. E abbiamo la sensazione che possa succedere anche stavolta la stessa cosa, nonostante la formazione di Baraja, oggettivamente, stia attraversando un ottimo momento di forma. Ma in casa l’Atletico non fa passare nessuno.

Solo vittorie durante la stagione. Con un solo pareggio, quello contro il Getafe arrivato nonostante l’inferiorità numerica nel primo tempo. Il fattore campo conta per la squadra di Simeone, quarta in classifica nella Liga, che vuole ovviamente chiudere con una qualificazione alla prossima Champions League. E vincere anche la Coppa del Re, dopo il passaggio del turno in settimana grazie alla rete di Depay che ha steso la resistenza del Siviglia. Una gara sofferta quella di giovedì sera, che però non intaccherà in nessun modo le energie fisiche e mentali dei Colchoneros, che si prenderanno un’altra vittoria.

Siamo certi, sì, nonostante il Valencia quest’anno stia disputando un campionato importante: gli ospiti sono a soli tre punti dal sesto posto che garantirebbe l’accesso all’Europa dopo tantissimi anni di assenza. Ma in questo momento andare a giocare in casa dell’Atletico Madrid è qualcosa che non auguriamo a nessuno, soprattutto in partite del genere dove la posta in palio è davvero altissima. E dove i biancorossi riescono sempre a tirare qualcosa di clamoroso.

Come vedere Atletico Madrid-Valencia in diretta tv e streaming

Il pronostico

Un’occasione troppo importante per l’Atletico Madrid. Simeone lo sa bene e quindi ha chiesto alla squadra il massimo sforzo. Sarà difficile contro il Valencia, ma i padroni di casa hanno le carte in regola per fare il colpaccio e rimanere dentro la zona Champions League.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Valencia

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Morata, Griezmann.

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Paulista, Gaya; F Perez, Guillamon, Pepelu, Guerra; Duro, D Lopez.





POSSIBILE RISULTATO: 2-0