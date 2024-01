Psg-Brest, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Psg-Brest è una partita della diciannovesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici

Quasi ciclicamente in casa Psg si torna a parlare di Mbappé: le notizie degli ultimi giorni svelano che l’attaccante francese, quello che sembra il maggiore candidato al pallone d’Oro dei prossimi anni, avrebbe deciso di lasciare la Francia alla fine della stagione alla scadenza naturale del contratto per accasarsi al Real Madrid. Una notizia che ovviamente ha scosso gli animi, ma che altrettanto ovviamente non influirà su questo match di Ligue 1.

Otto punti di vantaggio sul Nizza secondo in classifica: questo al momento recita la graduatoria della Ligue 1. Un Psg che ha messo le cose a posto da un poco di tempo e che non vuole lasciare punti per strada in questo momento. Le energie, il mese prossimo, dovranno essere solamente per la Champions League, quindi meglio chiudere la pratica battendo anche il Brest, terzo in classifica, allungando di conseguenza sulla formazione ospite che sta disputando una stagione enorme.

Possibilità di un risultato diverso da una vittoria parigina non ce ne sono. La squadra di Luis Enrique non perde dal 7 novembre quando in casa del Milan in Champions League ci rimise le penne. Da quel momento in poi solamente vittorie e tre pareggi, poca cosa per pensare che non possa riuscire nell’ennesima affermazione in questa stagione. Che sicuramente porterà lo scudetto, poi si spera anche qualcosa di diverso. Praticamente il tecnico spagnolo è stato preso per questo.

Come vedere Psg-Brest in diretta tv e in streaming

Psg-Brest è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la diciannovesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La gara di Parigi regalerà almeno tre reti complessive. E ci sono buone possibilità che anche il Brest nel corso dei 90minuti riesca a trovare la via della rete. La sfida si sbloccherà nel primo tempo, pochi dubbi. E i tre punti andranno alla formazione di Luis Enrique.

Le probabili formazioni di Psg-Brest

PSG (4-3-3): Navas; Zaire-Emery, Marquinhos, Danilo Pereira, Hernandez; Carlos Soler, Ugarte, Vitinha; Dembele, Mbappe, Barcola.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Del Castillo, Mounie, Pereira Lage.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1