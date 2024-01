Gratta e vinci, non sapeva che pesci prendere: metodo infallibile

Gratta e vinci, è diventato ricco facendo ricorso ad un metodo infallibile: questa storia vi farà venire voglia di provarci.

Alzi la mano chi, al momento di prendere una decisione più o meno importante, non s’è mai affidato al destino. Non ci stupirebbe scoprire che tutte le mani siano rimaste abbassate, perché la verità è che tutti, almeno una volta nella vita, incapaci di stabilire quale strada fosse il caso di prendere, abbiamo lasciato fare tutto al fato.

Non ci sorprende, quindi, che anche Shawn Horsley, un uomo di Sneads Ferry, cittadina della Carolina del Nord, nella contea di Onslow, abbia fatto lo stesso. Non sapeva davvero che pesci prendere, ragion per cui, ad un certo punto, anziché mollare, ha fatto qualcosa di molto originale. Era uscito a fare un po’ di compere e, tra una cosa e l’altra, aveva deciso di comprare anche un Gratta e vinci. Solo che, nel momento decisivo, quello cioè della fatidica scelta, continuava a brancolare nel buio più totale.

Una volta al bancone aveva guardato e riguardato senza sosta tutti i biglietti ordinatamente posizionati alle spalle dell’impiegato, ma non era riuscito a scegliere su quali dei tanti convenisse puntare. Poi, all’improvviso, aveva avuto una sorta di illuminazione improvvisa. Si era ricordato di una vecchia filastrocca e l’ha intonata, affidando così la sua sorte alla dea bendata.

Gratta e vinci, ricco con la filastrocca: che fortuna

La filastrocca in questione altro non è che la versione americana di quella che usiamo da secoli in Italia. Quell’Ambarabà Ciccì Coccò che spesso viene in nostro soccorso quando proprio non sappiamo che direzione prendere. Solo che al di là dell’Oceano, appunto, si chiama Eeny, meeny, miny, moe.

Non aveva mai fatto nulla del genere prima d’ora, ha raccontato, per cui è stato doppiamente fortunato. Alla fine della filastrocca, il suo dito è “rimasto” su un biglietto, del valore di 5 dollari, della serie Pot of gold. Così, senza pensarci troppo, ha chiesto all’impiegato di Scotchman di dargli proprio quello. Lo ha grattato, gli sono venuti i brividi e lo ha ricontrollato per ben quattro volte, prima di darsi alla pazza gioia.

Al che, una volta compreso di essere diventato improvvisamente ricco, era corso in auto, dove ad attenderlo c’era la sua famiglia al completo, figli inclusi. Ha rivelato loro subito di aver vinto 200mila dollari e ha iniziato a piangere, giustamente, come una fontana. E tutto, è questa la cosa più bella, grazie ad una filastrocca per bambini.