Milan-Bologna 2-2, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Milan-Bologna, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 27 gennaio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Milan allenato da Stefano Pioli deve provare a legittimare il terzo posto contro una diretta concorrente: quest’anno si lotta per due posti in Champions League e anche la squadra allenata da Thiago Motta è tra quelle in corsa. Il Bologna, nonostante una partita in meno e troppi passi falsi nelle ultime settimane, è ancora in linea per lottare per la zona Europa.

Thiago Motta schiera Urbanski, Fabbian e il jolly Ferguson sulla trequarti, dietro Zirkezee (un osservato speciale del Milan in chiave mercato per la prossima stagione). In difesa, i due centrali sono Beukema e Calafiori (anche quest’ultimo nel mirino dei rossoneri).

Pioli risponde con Giroud come punta centrale, Leao, Pulisic e Reijnders a giocare qualche metro più indietro. In difesa, confermato Gabbia insieme a Kjaer. Il tecnico rossonero non potrà contare su Bennacer che, appena rientrato dalla Coppa d’Africa dopo l’eliminazione dell’Algeria, ha subito una contrattura.

Momenti clou della sfida

Il Bologna si chiude a inizio match per resistere a un Milan aggressivo. Al 2′ Calafiori spende già la prima ammonizione. Poi si propone Theo con un’ottima sortita palla al piede conclusa però nel peggiore dei modi. Il Bologna risponde in ripartenza con Zirkzee al 10′: il tiro dell’olandese è troppo centrale. Leao salta De Silvestri e prova a sorprendere Skorupski che risponde presente.

Fabbian sfonda centralmente, ma il suo tiro è murato, poi arriva Zirkzee che al 29′ batte di piattone Maignan. Poco dopo sbaglia un goal fatto il difensore Kjaer. Al 38′ a sprecare è Pulisic. Un minuto dopo l’arbitro fischia un rigore per il Milan per un fallo su Kjaer. Giroud tira il penalty e se lo fa parare. A fine primo tempo i rossoneri pareggiano con un inserimento di Loftus-Cheek.

A inizio secondo tempo l’attaccante olandese del Bologna non sfrutta un errore di Kjaer e spara alto a pochi centimetri dalla porta. AL 54′, Zirkzee ci riprova, e Maignan non ha troppi problemi a fermarlo. Dieci minuti dopo arriva la traversa di Reijnders: il pallone rimbalza sulla linea. Al 69′, Pulisic apparecchia per Leao che ci prova di piatto mandando fuori di poco.

Poi, al 72′ Leao fa 60 metri palla al piede, entra in area, rientra e viene toccato da Beukema: per Massa è rigore. Theo Hernandez manda il pallone sul palo e poi segna sulla respinta, ma non può (per regolamento). All’83’, Florenzi serve Ruben Loftus-Cheek che tira in porta: il portiere del Bologna non riesce a chiuderlo ed è 2-1. Terraciano trattiene Orsolini in area, e arriva il rigore per i rossoblù. Lo stesso Orsolini trasforma.

Tabellino e pagelle di Milan-Bologna

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (59′, Florenzi), Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli (59′, Musah), Reijnders, Pulisic (86′, Terraciano), Leao (86′, Okafor); Giroud (59′, Jovic). All. Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Kristiansen, Beukema, Calafiori, De Silvestri (82′, Lucumi); Freuler, Aebischer (69′, Moro); Urbanski (69′, Saelemaekers), Fabbian (82′, Orsolini), Ferguson; Zirkzee. All. T. Motta.

ARBITRO: Davide Massa, sez. Imperia

MARCATORI: 29′, Zirkzee; 45′, 83′, Loftus-Cheek; 90′, Orsolini (R)

NOTE: Ammoniti: 2′, Calafiori; 22′, Leao; 36′, Calabria; 47′, Adli; 57′, Urbanski; 90′, Terracciano; Espulsi: 41′, Thiago Motta. Recupero: 6′

Il migliore in campo è Zirkzee: è forte, e sembra quasi che giochi da solo contro il Milan… porta in vantaggio il Bologna e mette sempre in apprensione la difesa rossonera, ma spreca anche occasioni apparentemente facili (7,5). Fabbian va a corrente alternata: bravo negli inserimenti e in contropiede, commette sul più bello errori pesanti sbagliando l’ultimo tocco e quando c’è da fermare gli avversari a centrocampo, ma la tecnica c’è (6).

Leao parte bene ma dopo l’ammonizione sparisce e diventa un problema per il Milan, non solo come riferimento in avanti ma anche come filtro sulla fascia: quasi apatico… poi si accende e fa guadagnare un rigore al Milan (6). Adli è poco incisivo e preciso (5,5). Giroud si impegna come al solito, ma gioca molti meno palloni del normale e ha sulla coscienza il rigore sbagliato (5,5).

A sorpresa Calabria gioca un ottimo primo tempo e aiuta peggio la difesa nel secondo tempo, viene sostituito per l’ammonizione (6). L’uomo partita del Milan, non solo per la doppietta, è Loftus-Cheek: è quello che non si arrende mai (7,5). Reijnders è il più propositivo dei giocatori offensivi del Milan (7). Theo non conosce le regole del calcio (5). Male Salesmakers (5). Malissimo Terracciano (4,5). Orsolini salva il Bologna (7).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro ammonisce troppo presto Calafiori: il giallo al 2′ sembra eccessivo. Molti dubbi sul primo rigore concesso al Milan, anche se il VAR ratifica la decisione dell’arbitro: Kjaer (che si prende un calcio in faccia) abbassa troppo la testa. Massa fischia troppo e si avverte un po’ di sproporzione nel giudizio (più severo con il Bologna). I rossoblù chiedono un rigore all’89’: Terraciano trattiene platealmente Orsolini. Massa si fa aiutare dalla VAR per concederlo. Tarraciano poteva meritare anche il rosso.

Ecco gli highlights della gara

le immagini arriveranno dopo le 23:30