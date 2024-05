I pronostici di lunedì 6 maggio: Serie A, Premier League, Ligue 1

I pronostici di lunedì 6 maggio: ci sono due posticipi in Serie A, uno in Premier League e uno in Ligue 1 più altre partite in giro per il mondo.

La trentacinquesima giornata di Serie A si chiude con due posticipi molto importanti in zona Champions League e zona retrocessione. L’Atalanta chiede strada alla Salernitana prima della decisiva sfida di ritorno delle semifinali di Europa League: tre punti fondamentali che la squadra allenata da Gasperini non vorrà farsi sfuggire.

L’Udinese a rischio retrocessione proverà ad approfittare della crisi del Napoli in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol almeno una volta.

Pronostici altre partite

Gol in arrivo anche nei posticipi di Premier League e Ligue 1: il Manchester United dovrà fare molta attenzione al Crystal Palace capace di metterlo in difficoltà in contropiede, mentre il Lille di Paulo Fonseca parte favorito sul Lione.

La scelta del Veggente

• Lille vincente o pareggio e almeno due gol complessivi (in Lille-Lione, Ligue 1, ore 21:00)

Vincenti

• Atalanta (in Salernitana-Atalanta, Serie A, ore 18:00)

• Fenerbahce (in Konyaspor-Fenerbahce, Super Lig, ore 19:00)

• Lille (in Lille-Lione, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Khorfakkan-Al Ain, Emirati Arabi Uniti, ore 16:05

• Al Bataeh-Al Wasl, Emirati Arabi Uniti, ore 18:45

• Salernitana-Atalanta, Serie A, ore 18:00

• Excelsior-NEC, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Ittihad Kalba-Emirates Club, Emirati Arabi Uniti, ore 16:05

• Shabab Al Ahli Dubai-Al Sharjah, Emirati Arabi Uniti, ore 18:45

• Al Ahli-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00

• Crystal Palace-Manchester United, Premier League, ore 21:00

• Udinese-Napoli, Serie A, ore 21:00

Il “clamoroso”

Lille vincente e almeno un gol per squadra (in Lille-Lione, Ligue 1, ore 21:00)