Salernitana-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Atalanta è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Le tre squadre che in questo momento precedono l’Atalanta in classifica (Juventus, Bologna e Roma) nel fine settimana hanno tutte pareggiato. Ciò significa che, vincendo contro una Salernitana già retrocessa, i bergamaschi raggiungerebbero la Roma, quinta, a quota 60 punti e con una partita ancora da recuperare. E neppure il Bologna, a quel punto, sarebbe lontanissimo.

Un’occasione troppo ghiotta da non sfruttare, insomma, considerando che anche il quinto posto, quest’anno, spedisce dritti nella “nuova” Champions League. Gian Piero Gasperini probabilmente sarà costretto a far riposare quasi tutti i reduci della trasferta di Marsiglia – giovedì prossimo i nerazzurri potrebbero avere accesso alla loro prima finale europea della storia – ma i tre punti dovrebbero arrivare ugualmente contro una squadra già rassegnata alla retrocessione da un paio di settimane. In Francia si è allungata, intanto, la serie positiva della Dea, che pur soffrendo nel secondo tempo è riuscita a tornare a Bergamo con un prezioso 1-1. In campionato Gasperini mette nel mirino la terza vittoria di fila dopo quelle con Monza ed Empoli, mentre gli uomini di Stefano Colantuono cercheranno di evitare la quarta sconfitta di fila: i granata vengono dal pesante 3-0 con il Frosinone allo “Stirpe) in cui a fare la differenza sono state ovviamente anche le maggiori motivazioni dei ciociari. Solo cinque squadre, nell’era dei 3 punti a partita, avevano collezionato meno punti dei campani dopo 34 gare disputate: a malapena 15.

Salernitana-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Infermeria affollatissima in casa Salernitana: Candreva non dovrebbe recuperare ma non ci saranno neppure Ochoa, Kastanos, Gyomber, Maggiore e Boateng, oltre allo squalificato Pierozzi. In attacco toccherà a Vignato e Tchaouna innescare Ikwuemesi, a destra invece Sambia è favorito su Zanoli.

Gasperini senza Toloi e Kolasinac in difesa: spazio al giovane Bonfanti. A centrocampo chance pure per Bakker e Hateboer, davanti il tecnico potrebbe infine chiedere gli straordinari a Scamacca, in gol anche a Marsiglia.

Come vedere Salernitana-Atalanta in diretta tv e in streaming

Salernitana-Atalanta, in programma lunedì alle 18:00 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’unica incognita è rappresentata dal turnover, sicuramente massiccio, che farà Gasperini. Tuttavia, anche con numerose riserve in campo, l’Atalanta dovrebbe tranquillamente prendersi i tre punti in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Salernitana-Atalanta

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Manolas, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Bonfanti, Scalvini, Hien; Hateboer, Ederson, Pasalic, Bakker; Miranchuk, Scamacca, Lookman.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

In Salernitana-Atalanta le reti complessive saranno almeno tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-3