Udinese-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Napoli è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Esattamente un anno fa, proprio ad Udine, il Napoli vinceva aritmeticamente il terzo scudetto della sua storia. Sembrano trascorsi decenni da quella partita, dal momento la stagione post-tricolore si è rivelata un vero e proprio disastro per gli azzurri, un’annata storta da archiviare il prima possibile.

Nonostante abbiano cambiato tre allenatori, Di Lorenzo e compagni corrono il serio rischio di chiudere fuori da tutto e di non giocare in Europa l’anno prossimo. Il Napoli non vince da tre giornate – da inizio marzo ha battuto solo il Monza – nell’ultimo turno ha pareggiato 2-2 con la Roma grazie ad un calcio di rigore trasformato quasi allo scadere da Osimhen che ha permesso alla squadra di Francesco Calzona di riacciuffare i giallorossi ed è ottavo in classifica a pari punti (50) con la Fiorentina. La Lazio settima ne ha sei in più e la sfida di Udine potrebbe essere una delle ultime occasioni per rientrare in corsa quantomeno per un posto in Europa League. Napoli che dovrà dunque fare i conti con il napoletano Fabio Cannavaro, da due settimane sulla panchina friulana. Il Pallone d’Oro 2006, dopo aver perso all’esordio con la Roma, ha strappato un buon pari a Bologna, uno dei campi più difficili della Serie A (1-1), muovendo così la classifica. L’Udinese però continua a rischiare grosso: è terzultima, a -3 da Empoli e Frosinone, che ieri si sono accontentate di un pari.

Udinese-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Cannavaro deve fare a meno di Perez e Payero, entrambi squalificati. Il tecnico bianconero riproporrà il 3-4-2-1 con Samardzic e Pereyra alle spalle di Lucca, mentre il centrocampo sarà composto da Ehizibue, Walace, Zarraga e Kamara. Indisponibili Giannetti, Thauvin, Ebosse e Lovric.

Assenze pesanti nel Napoli, tra cui quelle di Kvaratskhelia e Zielinski. Calzona dovrebbe dare spazio a Cajuste, Lindstrom e Ostigard. Scalpita anche Ngonge, altro giocatore arrivato a gennaio.

Come vedere Udinese-Napoli in diretta tv e in streaming

Udinese-Napoli, in programma lunedì alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Da una parte abbiamo un’Udinese a serio rischio retrocessione e praticamente costretta a vincere, dall’altra un Napoli che continua a deludere pur dando allo stesso tempo timidi segnali di ripresa. Azzurri vincenti sette volte negli ultimi otto precedenti ma restiamo volentieri lontani dal risultato finale: è assai probabile, considerati soprattutto i numeri difensivi dei partenopei – subiscono gol ininterrottamente da gennaio – che vadano a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1