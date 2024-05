Lille-Lione è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca lunedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

Il Lille di Paulo Fonseca sogna di partecipare alla prossima Champions League ma per essere certo di chiudere tra le prime quattro dovrà necessariamente vincere la partita con il Lione e diventare padrone del proprio destino. In caso di successo nel posticipo con il Lione, infatti, gli uomini guidati dal tecnico lusitano – attualmente tra i papabili per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan – scavalcherebbero il Brest al terzo posto, salendo a quota 58 punti.

Da quest’anno, è opportuno ricordarlo, le prime 3 classificate della Ligue 1 si qualificano direttamente alla fase a “girone unico”, la grande novità della prossima coppa dalle grandi orecchie. La quarta, invece, dovrà disputare i turni preliminari. Il Lille è reduce dalla vittoria striminzita di Metz, dove David e compagni hanno incontrato più d’una difficoltà (1-2) non riuscendo a chiudere la partita prima del dovuto. In casa il loro rendimento è invece decisamente più regolare: nessuno ha fatto meglio, neppure il PSG appena laureatosi campione di Francia (il bilancio finora è di 11 vittorie, tre pareggi e una sconfitta).

Il Lione è rinato

Non sarà semplice, ad ogni modo, imporsi sulla squadra più in forma degli ultimi due mesi, che dal 9 marzo in poi ha collezionato cinque successi, un pareggio e una sola sconfitta (con il PSG).

Pierre Sage, inizialmente “solo” traghettatore, è stato capace di far rinascere il Lione dopo una prima parte di stagione disastrosa: i Gones hanno ritrovato le certezze perdute ed ora sono in piena lotta per il settimo posto, distante una sola lunghezza. Senza dimenticare che a fine mese hanno la possibilità di staccare il pass per l’Europa attraverso la vittoria della Coppa di Francia, dove affronteranno – la finale si gioca proprio nello stadio del Lille – l’onnipotente PSG di Luis Enrique.

Come vedere Lille-Lione in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lille e Lione è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Si tratta del terzo precedente stagional: in Coppa di Francia ha avuto la meglio il Lione, in campionato invece a spuntarla è stato il Lille. Si profila dunque una gara molto equilibrata, tra una squadra che in casa è una sentenza (il Lille) e un’altra che da un paio di mesi si è messa a correre ed ha vinto otto delle ultime dieci trasferte. Spenderemmo volentieri un gettone sui Dogues di Fonseca ma la puntata più “rassicurante” è quella relativa ai gol: ne prevediamo almeno tre complessivi.

Le probabili formazioni di Lille-Lione

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Yoro, Gudmundsson; Angel Gomes, Bentaleb; Zhegrova, Haraldsson, Cabella; David.

LIONE (4-3-3): Lopes; Mata, O’Brien, Caleta-Car, Henrique; Caqueret, Matic, Tolisso; Nuamah, Lacazette, Benrahma.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1