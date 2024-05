Sorteggio tabellone Roma, gli avversari degli italiani

Sorteggio tabellone Roma, si alza il sipario sugli Internazionali d’Italia: ecco quali saranno i primi avversari dei tennisti azzurri.

Il campo rosso e incredibilmente scenografico in Piazza del Popolo, il sorteggio a Fontana di Trevi, la conferenza stampa di presentazione dell’evento al Colosseo. Grandiosa quest’edizione degli Internazionali d’Italia lo è stata sin da subito, da quando, addirittura, era ancora solo in fase embrionale. E possiamo solo immaginare, date le premesse, quanto spettacolari e pirotecniche saranno le prossime 2 settimane nel magico Foro Italico.

Tante le variabili delle quali non è possibile avere il benché minimo controllo. Tantissimi ed estremamente diversificati gli scenari che potrebbero andarsi a delineare nella città eterna da questo momento in poi. Il tutto in una cornice di pubblica che si preannuncia stratosferica. Sono attesi molti più spettatori del solito e il merito, perché no, è da attribuirsi anche ai “miracoli” del giovane Jannik Sinner, al quale, pur essendo assente, va il merito di avere riacceso negli italiani l’amore per questo splendido sport.

E proprio lui, manco a dirlo, sarebbe stato l’osservato speciale nell’edizione dei record degli Internazionali d’Italia, se non fosse stato costretto a ritirarsi per via del problema all’anca. L’altoatesino si era fermato a Madrid a scopo precauzionale, proprio per non mettere a rischio la sua partecipazione all’evento romano, ma col senno di poi è stato inutile.

Sorteggio tabellone Roma, i primi turni degli eroi azzurri

“Considero il torneo di Madrid come preparazione per Roma e Roland Garros. Non parto con l’obiettivo di vincere il torneo. Se vinco uno o due incontri, sono soddisfatto”, aveva detto alla vigilia della partenza per la Spagna, lasciando intendere di non puntare troppo su quel Masters 1000 e di voler salvaguardare la partecipazione a quello romano. Ma, purtroppo, a nulla è valso il suo sacrificio.

Dovrebbe esserci, a meno di brutte sorprese dell’ultimo minuto, anche Matteo Berrettini. Pure nel suo caso, ma oramai ci siamo tristemente abituati, le condizioni fisiche sono un’incognita. Il romano era tornato e pareva abbastanza in forma, tanto da aver vinto il torneo di Marrakech. La tonsillite che lo ha colto di sorpresa alla vigilia dell’appuntamento di Madrid lo ha fermato, però, ancora una volta, costringendolo alla resa.

Ai nastri di partenza, ancora, Lorenzo Musetti, che a Roma potrebbe dimostrare che non è vero, come si dice, che stia vanificando il suo talento e che si stia perdendo strada facendo. Sul fronte del battaglione azzurro occhi puntati, ancora, su Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luca Nardi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Fabio Fognini, che come Berrettini ha ricevuto una wild card per poter approdare direttamente nel main draw. Il sorteggio del tabellone principale è in programma per stamattina alle 11 e scopriremo quindi, a breve, quanto tortuoso sarà il percorso degli italiani in gara al Foro.

Seguono aggiornamenti