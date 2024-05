Addio a un grande attaccante, dolore improvviso nel calcio italiano

Addio a un grande attaccante: dopo una carriera con in giro per l’Italia e per l’Europa, ha deciso di dire basta. A 40 anni inutile cercare di andare avanti

Carriera lunghissima. Ricca di emozioni e di gol. Ma ad un certo punto non si può andare avanti, anche il corpo ti dice che è finita e non è giusto forzare più di tanto. Il primo settembre compirà 40 anni. E quel momento è arrivato anche per lui.

Federico Piovaccari dice addio al calcio giocato. Dopo l’ultima esperienza in Spagna, al San Cristobal, segnata anche da una rete, come al solito, nell’ultima giornata di campionato. Niente più da dare al calcio, niente più allenamenti, partite, pre partita e recuperi. Sto ultimo ad una carriera lunghissima che come detto è stata segnata da moltissimi gol.

Piovaccari dice addio, stop al calcio giocato

La sua carriera ha toccato anche moltissime piazze importanti, un giramondo: Steaua Bucarest, Eibar, Western Sidney, Cordoba, Zhejiang Yiteng e Rayo Vallecano, chiudendo appunto in Catalogna con il San Cristobal.

Questo, infine, il messaggio che il giocatore ha voluto dare ai social. Annunciando così la fine della sua importante carriera: “Il momento tanto atteso è arrivato: è giunto il momento di dire addio al calcio professionistico. È stata un viaggio incredibile, fatto di emozioni, sacrifici e soprattutto tantissime gioie. Vorrei ringraziare ogni singolo compagno di squadra, allenatori, i membri dello staff, magazzinieri e i tifosi che hanno reso questo viaggio incredibile. Un ringraziamento speciale va a tutta la mia famiglia, a mia moglie Elena e ai miei figli per il loro costante sostegno e amore in ogni momento, senza tutti VOI non avrei potuto raggiungere i successi che ho avuto il privilegio di vivere. Grazie ancora a tutti voi per aver reso questa carriera indimenticabile