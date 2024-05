Estrazione Superenalotto 18 maggio 2024: vincite e quote definitive

Estrazione Superenalotto 18 maggio 2024, di seguito tutte le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 79.

Si sono da poco concluse le diverse estrazioni del Lotto e del Superenalotto. Come accade ormai da anni, la nostra redazione ha seguito assieme a voi tutti gli sviluppi, fornendovi i dovuti aggiornamenti a stretto giro di posta. Adesso è giunto il momento di capire quante persone hanno potuto gridare: “Cassa!” e quale è stato il montepremi sul quale hanno messo le mani. Vincite e quote dell’estrazione del Superenalotto di questo sabato sono ora disponibili: vediamoli insieme.

Estrazione Superenalotto 18 maggio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 79

SUPERENALOTTO

6 punti: Numero vincite 0, Quote € 0,00

5 punti + Jolly: Numero vincite 0, Quote € 0,00

5 punti: Numero vincite 3, Quote € 65.544,46

4 punti: Numero vincite 482, Quote € 413,34

3 punti: Numero vincite 21.118, Quote € 28,49

2 punti: Numero vincite 364.001, Quote € 5,14

SUPERSTAR

5 punti + SuperStar: Numero vincite 0, Quote € 0,00

4 punti + SuperStar: Numero vincite 15, Quote € 41.334,00

3 punti + SuperStar: Numero vincite 129, Quote € 2.849,00

2 punti + SuperStar: Numero vincite 1.796, Quote € 100,00

1 punti + SuperStar: Numero vincite 10.840, Quote € 10,00

0 punti + SuperStar: Numero vincite 24.295, Quote € 5,00

Combinazione vincente SuperEnalotto: 58 20 31 59 2 48

Numero Jolly: 46

Numero Superstar: 30

Jackpot: 23.200.000 euro

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.