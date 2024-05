Formazioni ufficiali Roma-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico.

Tutto pronto allo stadio Olimpico per il fischio d’inizio di Roma-Juventus. Sono tanti gli spunti che mette in vetrina il confronto molto atteso tra giallorossi e bianconeri, a caccia di punti preziosi in ottica Champions League. Con una vittoria, infatti, la compagine di Allegri metterebbe matematicamente in cassaforte la qualificazione alla massima competizione continentale. Sogno che anche Dybala e compagni vogliono continuare ad inseguire, con la consapevolezza di non potersi più permettere passi falsi. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Llorente, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, Dybala. All. De Rossi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Roma-Juventus, il pronostico marcatori

La Roma nelle ultime uscite ha mostrato qualche crepa importante nel proprio tessuto difensivo. Verosimilmente i giallorossi proveranno a gestire le forze soprattutto nei primi minuti, visto che il dispendio energetico contro il Bayer Leverkusen è stato importante. Con il passare dei minuti, però, la Juve potrebbe ritagliarsi spazi importanti in contropiede. Complice anche l’assenza di Yildiz, sarà Federico Chiesa a comporre il tandem offensivo con Dusan Vlahovic. Accostato alla Roma negli ultimi giorni, l’ex esterno della Fiorentina potrebbe mettersi in evidenza con una prestazione importante. Per caratteristiche sembrano esserci tutti gli ingredienti giusti affinché Chiesa metta in mostra tutte le sue qualità. L’opzione marcatore potrebbe non essere un’utopia.

Probabili ammoniti e tiratori di Roma-Juventus

Bestia nera della Juventus con la maglia dell’Empoli, Baldanzi potrebbe scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. In ottica tiratore piace molto anche Lorenzo Pellegrini, che spesso si è reso protagonista di prestazioni importanti contro la Juventus. Sull’altro versante occhio a Rabiot e Mckennie, in grado di mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa con inserimenti ben orchestrati. Rischiano il cartellino giallo Weah (che dovrebbe faticare a contenere Angelino in uno contro uno), Kristensen, Gatti e Cristante.