Fiorentina-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Inter è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

L’Inter ha fatto ritorno dall’Arabia con la Supercoppa Italiana in valigia, la terza da quando sulla panchina dei nerazzurri siede Simone Inzaghi, lunedì scorso diventato l’allenatore più vincente in questa mini-competizione grazie al successo nella finalissima contro il Napoli a Riad. Lautaro Martinez e compagni hanno dunque messo le mani su un altro trofeo, il quinto negli ultimi due anni, anche se l’obiettivo principale rimane sempre lo scudetto, per il quale ci sarà da battagliare con la Juventus.

In terra saudita l’Inter ha confermato di essere una squadra attualmente ingiocabile per quasi tutte le squadre della Serie A: non c’è stata partita nella semifinale con la Lazio, annichilita 3-0 – ma il risultato è bugiardo, se consideriamo la miriade di gol divorati dagli uomini di Inzaghi – mentre contro i partenopei i nerazzurri hanno rischiato di doversela giocare ai rigori, complice un’ottima prova difensiva della squadra di Walter Mazzarri. L’attaccante argentino (e chi se no?) l’ha sbloccata in pieno recupero, quando ormai i tiri dal dischetto sembravano inevitabili. Festa già terminata, tuttavia, per un’Inter che deve rispondere quanto prima alla Juventus, che nel frattempo l’ha scavalcata in classifica e che in questo fine settimana potrebbe addirittura allungare – l’Inter ha comunque una gara in meno dei bianconeri – visto che Inzaghi e i suoi affronteranno una trasferta piena di insidie come quella di Firenze.

Anche la Fiorentina è reduce dal viaggio in Arabia ma la sua avventura in Supercoppa è durata solo 90 minuti: la squadra di Vincenzo Italiano ha mostrato i soliti limiti in fase di finalizzazione, facendosi beffare in contropiede da un Napoli guardingo, che nel finale ha addirittura dilagato (3-0). Nel nuovo anno la Viola non ha ancora vinto: la sconfitta con il Sassuolo ed il pareggio con l’Udinese mettono a rischio il quarto posto. Dietro Lazio, Atalanta, Bologna e Roma sono tutte con il fiato sul collo dei gigliati.

Fiorentina-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Per Italiano la buona notizia è che Nico Gonzalez ha ricominciato ad allenarsi in gruppo. L’argentino sarà tra i convocati ma dovrebbe iniziare dalla panchina. Probabile si riveda Sottil, preferito a Brekalo – il croato sembrava sul punto di lasciare Firenze – e partirà dal 1′ anche Ikoné, pure lui al centro di voci di mercato. In difesa chance per Faraoni, finora l’unico acquisto in questa sessione invernale.

Inzaghi deve rivoluzionare il centrocampo: non avrà due senatori come Calhanoglu e Barella, squalificati, ed al loro posto toccherà ad Asllani e Frattesi. Dietro Bastoni verso il forfait dopo l’affaticamento all’adduttore.

Come vedere Fiorentina-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Inter, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Le assenze di Calhanoglu e Barella riducono certamente le distanze tra Inter e Fiorentina, ma per i viola non è un momento semplice, anche a causa di un mercato che non è ancora decollato. Ad ogni modo i nerazzurri, pur rimaneggiati, non perdono a Firenze da ben sei partite e dovrebbero ottenere un risultato positivo, approfittando delle amnesie della formazione di Italiano. Nella notte del “Franchi” le reti complessive saranno verosimilmente almeno tre: i gol non sono mai mancati nelle ultime due sfide giocate nel capoluogo toscano.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2