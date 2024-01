Senegal-Costa d’Avorio, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Senegal-Costa d’Avorio è un ottavo di finale della Coppa d’Africa e si gioca lunedì alle 21:00: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici.

In tanti, prima che quest’edizione della Coppa d’Africa aprisse le danze, nutrivano qualche dubbio sulla “fame” del Senegal campione in carica. Confermarsi, infatti, è sempre molto complicato, soprattutto in questa competizione, in cui negli ultimi quattordici anni nessuna selezione è stata in grado di vincere due titoli di fila.

I Leoni della Teranga invece finora son riusciti a smentire i più scettici: tra le nazionali più blasonate sono stati quelli che non hanno deluso le aspettative, chiudendo il proprio girone a punteggio pieno e con il secondo miglior attacco del torneo (8 gol) dietro a quello della sorprendente Guinea Equatoriale (ieri eliminata dalla Guinea, arrivata terza nel girone dei senegalesi). Gli uomini di Aliou Cissé hanno sostanzialmente dimostrato di essere di nuovo la squadra da battere. Tre gol al Gambia nel match d’esordio, altrettanti al Camerun e due alla Guinea. Il fatto di aver chiuso a 9 punti, tuttavia, non gli ha permesso di evitare un’altra big agli ottavi di finale, vale a dire i padroni di casa della Costa d’Avorio, qualificatisi per il rotto della cuffia. Un vero e proprio psicodramma quello degli Elefanti, che hanno dovuto aspettare fino all’ultima partita della fase a gironi per avere la certezza di poter continuare la loro avventura ed evitare un’eliminazione che avrebbe fatto malissimo.

Caos Costa d’Avorio

Gli ivoriani hanno collezionato solo tre punti nel gruppo A, chiudendo a distanza siderale dalla Nigeria e dalla Guinea Equatoriale e rimediando un umiliante 4-0 nell’ultima gara con gli ecuatoguineani.

Una disfatta epocale che ha convinto la federazione, forse un po’ troppo frettolosamente, a dare il benservito al commissario tecnico Jean-Louis Gasset, prim’ancora che arrivasse il verdetto sul ripescaggio delle terze. A guidare Fofana e compagni nell’ottavo con il Senegal sarà dunque Emerse Fae, tecnico della nazionale Under 23. Il nuovo selezionatore dovrà fare ancora a meno dell’attaccante del Borussia Dortmund Haller, non ancora a disposizione perché infortunato, e tra le modifiche appare scontato l’avvicendamento tra il deludente Pépé e Krasso in attacco. Il principale dubbio in casa Senegal invece riguarda Gueye, che non al meglio.

Come vedere Senegal-Costa d’Avorio in diretta tv e in streaming

Senegal-Costa d’Avorio, in programma lunedì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Servirà una Costa d’Avorio diversa per mettere in difficoltà questo Senegal, apparso inscalfibile durante la fase a gironi. Se gli ivoriani, che a livello di rosa hanno poco da invidiare ai Leoni della Teranga, cambieranno passo rispetto alle gare precedenti, per i campioni in carica non sarà una passeggiata. Senegal in ogni caso leggermente favorito in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Senegal-Costa d’Avorio

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; P. M. Sarr, Gueye, Camara; I. Sarr, H. Diallo, Mané.

COSTA D’AVORIO (4-1-4-1): Y. Fofana; Aurier, Diomande, N’Dicka, Konan; S. Fofana, Sangaré, Kessié; Kouamé, Krasso, Boga.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1