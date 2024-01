Capo Verde-Mauritania, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Capo Verde-Mauritania è un ottavo di finale della Coppa d’Africa e si gioca lunedì alle 18:00: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Due rappresentative che nessuno, o quasi, si aspettava di vedere tra le prime sedici di questa edizione della Coppa d’Africa. Capo Verde e Mauritania sono probabilmente le due sorprese più grandi che finora ha riservato la massima competizione continentale africana organizzata dalla Costa d’Avorio. Hanno compiuto un’impresa memorabile gli Squali Blu, capaci addirittura di vincere un girone sulla carta proibitivo, in cui le grandi favorite per i primi due posti erano le blasonate Egitto e Ghana.

Invece la selezione capoverdiana, allenata dal commissario tecnico Bubista, ha stupito tutti: dopo il successo all’esordio con il Ghana, battuto 2-1, ha travolto 3-0 il modesto Mozambico ed infine ha consolidato il primo posto nell’ultima partita della fase a gironi pareggiando 2-2 con i Faraoni orfani di Mohamed Salah, chiudendo a quota 7 punti. L’eroe del match contro l’Egitto è stato Bryan Silva Teixeira, giocatore di proprietà dello Sturm Graz, che al nono minuto di recupero ha riportato il risultato in parità dopo che l’egiziano Mohamed, appena sei giri di lancette prima, aveva realizzato il gol del 2-1. Capo Verde, oltre ad una buona organizzazione di gioco, ha dimostrato di poter contare su un discreto potenziale offensivo: 7 i gol segnati in tre partite, solo Senegal e Guinea Equatoriale hanno fatto meglio.

L’ottavo meno prevedibile

Più rocambolesca ma non meno significativa la qualificazione della Mauritania, che prima di quest’edizione non era mai riuscita ad accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Ai Mourabitounes è bastato il successo, storico, contro la più quotata Algeria (0-1) per rientrare tra le quattro migliori terze. La dea bendata ha ripagato gli sforzi degli uomini di Amir Abdou, che avrebbero meritato almeno un punto nelle due gare precedenti contro Burkina Faso (1-0) ed Angola (2-3), entrambe perse ma senza demeritare più di tanto. Contro gli algerini la Mauritania è stata brava a chiudere ogni spazio alla più talentuosa selezione nordafricana, tenendo la porta inviolata dopo il vantaggio di Yaly a fine primo tempo.

Come vedere Capo Verde-Mauritania in diretta tv e in streaming

Capo Verde-Mauritania, in programma lunedì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Chi ha fatto vedere le cose migliori, finora, è Capo Verde. Gli Squali Blu non dovrebbero commettere lo stesso errore dell’Algeria superando l’ostacolo Mauritania in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Capo Verde-Mauritania

CAPO VERDE (4-3-3): Vozinha; Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes, Joao Paulo; Duarte, Pina, Monteiro; Ryan Mendes, Gilson Tavares, Jovane Cabral.

MAURITANIA (4-1-4-1): Niasse; Keita, El Abd, Ba, Abeid; Gassama; Bouna, Thiam, Mouhsine, Koita; Anne.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0