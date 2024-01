Gratta e vinci, è rimasto di ghiaccio: per poco non succedeva

Gratta e vinci, ci è mancato poco così perché mandasse tutto all’aria: una storia che lascerà tutti di ghiaccio.

L’idea era quella di fermarsi alla più vicina stazione di servizio per fare rifornimento. Ma il destino, come spesso accade, ha mosso i fili a suo piacimento, stravolgendo in maniera prepotente i programmi delle due persone protagoniste della storia che stiamo per raccontarvi.

Si tratta di un uomo e di un bambino, suo figlio, che qualche giorno fa si sono concessi una sosta al Jit Food and Gas in North Washington Street, a Constantine. Siamo nello Stato del Michigan, che a giudicare dalle ultime news in fatto di vincite, Lotterie e Gratta e vinci, sembra essere un posto piuttosto fortunato. E questo racconto, a dirla tutta, non fa altro che confermare questa teoria.

Il padre e il bimbo si sono fermati presso l’area di servizio di cui sopra e hanno deciso, dopo aver fatto il pieno all’auto, di mettere qualcosa sotto i denti. Dopodiché, per divertimento, hanno deciso di comprare un Gratta e vinci ciascuno. Ognuno ha scelto il tagliando che più l’ha attratto ed entrambi hanno optato per due biglietti del valore di 5 dollari. Li hanno grattati subito e hanno scoperto che uno di essi aveva appena restituito loro l’importo precedentemente speso: hanno fatto dietrofront e, anziché riscuotere fisicamente la vendita, hanno reinvestito il denaro nell’acquisto di altri due grattini.

Gratta e vinci, ottimo suggerimento: ce ne fossero di più di come lui…

Sia il padre che il bambino hanno però deciso, stavolta, di optare per dei tagliandi un po’ diversi. Il piccolo ha scelto un biglietto della serie Wild Time, mentre l’uomo è stato attratto dalla grafica a tema ghiaccio e gelo che rendeva particolarmente accattivante lo sfondo della serie Winter Ice.

Gli era stata peraltro consigliata, in fase di scelta, dall’impiegato del Jit Food and Gas. Gli aveva suggerito di comprarlo perché, a suo dire, un bel po’ di persone avevano già vinto qualche discreta sommetta con i grattini di quella serie. Da qui, quindi, la decisione di fidarsi del giovane. Ha fatto giusto in tempo: ci è mancato poco che comprasse un altro tagliando. Non ci è voluto molto, poi, per realizzare che l’impiegato aveva perfettamente ragione.

“Cosa diresti – ha detto improvvisamente il padre al piccolo – se ti dicessi che ho vinto 500mila dollari?”. Il bimbo, incredulo, gli ha preso di mano il biglietto e ha controllato che non lo stesse prendendo in giro. Al che, hanno iniziato ad urlare entrambi di gioia, scioccati dal fatto che la dea bendata avesse deciso di baciare, fra tanti, proprio loro.