10eLotto, 24mila euro con questo sistema

10eLotto, il gioco che sta spopolando e che continua a regalare vincite, viene sbancato di altri 24mila euro con questo sistema. Tutto quello che è successo

Se da un lato c’è il Lotto che come vi stiamo raccontando in maniera quotidiana regala sempre dei sogni, più che delle vincite, dall’altro c’è il 10eLotto che si conferma come uno dei giochi che stanno andando maggiormente in quest’ultimo periodo.

Sono passati ormai più di dieci anni da quando si possono giocare delle estrazioni ogni cinque minuti, ma mai come questi ultimi mesi siamo qui a raccontarvi di molteplici vincite che grazie a questo sistema vengono centrate. Non ci si ferma mai, è evidente, anche perché in una sola giornata ci sono molteplici estrazioni che regalano altrettanti soldi. E in questo caso, così come ci viene riportato da Agimeg.it, vi parliamo di un colpo clamoroso che è stato centrato a Vicenza. Ecco come il fortunato scommettitore, o la fortunata scommettitrice, ci sono riusciti.

10eLotto, il colpo da 24mila euro

Non è la prima volta che vi raccontiamo di vincite davvero importanti con il sistema della modalità frequente: vale a dire con l’estrazione ogni cinque minuti in qualsiasi punto autorizzato. E anche in questo caso il colpo è stato appunto centrato in questo modo. Non conosciamo, a differenza di altre volte, quanto è stato l’importo della schedina, sappiamo però il punto che è stato indovinato e l’importo preciso della vincita.

Un 6 ha permesso all’appassionato veneto di portare a casa la bellezza di 24mila euro. E come molto spesso è successo e altrettanto spesso vi abbiamo raccontato, l’importo della giocata sarà stato davvero irrisorio. In più di un’occasione infatti, anche con una giocata minima di 4 euro, qualcuno è riuscito a strappare oltre centomila euro. Sarà stato così anche stavolta, più o meno. Il 10eLotto, infine, ha anche una particolarità: permette di vincere anche non centrando nessun numero dei 20estratti in una sola estrazione. Bello. Anche se assai difficile, davvero, che tutto questo possa succedere.