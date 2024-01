I pronostici di lunedì 29 gennaio: Serie A, Liga e Coppa d’Africa

I pronostici di lunedì 29 gennaio: c’è il posticipo di Serie A tra Roma e Salernitana, si gioca pure in Liga, Coppa d’Africa e Super Lig turca.

Finita l’era Mourinho, la Roma è ripartita con Daniele De Rossi in panchina centrando subito un’importante vittoria contro il Verona. Tre punti fondamentali per ritrovare un minimo di entusiasmo in ottica lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Per risalire la classifica servirà continuità e già contro la Salernitana affamata di punti salvezza servirebbe un’altra vittoria.

Non sarà facile, di sicuro rispetto alla gestione Mourinho i giallorossi hanno un’identità di gioco più offensiva, ecco perché non sorprenderebbe almeno un gol per squadra nella sfida dell’Arechi.

Pronostici altre partite

Nella Liga spagnola il Getafe di Greenwood e Borja Mayoral parte favorito sul Granada, così come in Turchia il Galatasaray non dovrebbe avere problemi col Gaziantep.

Negli ottavi di finale di Coppa d’Africa spicca il big match tra Senegal e Costa d’Avorio. I padroni di casa hanno evitato la clamorosa eliminazione classificandosi come una delle migliori terze, ma per avere ragione della principale candidata alla vittoria finale servirebbe un miracolo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Roma vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Salernitana-Roma, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Galatasaray (in Galatasaray-Gaziantep, Super Lig, ore 18:00)

• Capo Verde o pareggio (in Capo Verde-Mauritania, Coppa d’Africa, ore 18:00)

• Senegal o pareggio (in Senegal-Costa d’Avorio, Coppa d’Africa, ore 21:00)

• Getafe o pareggio (in Getafe-Granada, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Estrela-Benfica, Primeira Liga, ore 19:45

• Sporting CP-Casa Pia, Primeira Liga, ore 21:45

• Cambuur-Oss, Eerste Divisie, ore 20:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Salernitana-Roma, Serie A, ore 20:45

• Jong Ajax-Dordrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

• Jong PSV-Willem II, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Egitto vincente e almeno tre gol complessivi (in Capo Verde-Egitto, Coppa d’Africa, ore 21:00)