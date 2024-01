Sanremo, ribaltone inaspettato: cambia tutto, che sgambetto

Sanremo, nelle ultime ore è successo di tutto e nulla è più uguale a prima: il vincitore è già scritto, ecco chi sarà.

Lo diceva l’intelligenza artificiale. E di questi tempi, si sa, ChatGPT è un po’ come un oracolo: ciò che dice è sacro. Più o meno. Ci eravamo comunque già abituati, in virtù di questa sentenza, alla possibilità che Angelina Mango vincesse questa nuova ed attesissima edizione del Festival di Sanremo.

Ma la kermesse non è ancora iniziata – ci vorrà il prossimo 6 febbraio perché le luci si accendano sull’Ariston – e tutto ancora può succedere. Perfino che la lista dei potenziali favoriti per la vittoria cambi da così a così. Cosa che, per l’appunto, come ampiamente prevedibile, è successa. Non solo a livello di intelligenza artificiale, ma anche di quote. Dopo che la stampa ha ascoltato, come da prassi, le canzoni in gara al teatro ligure, anche i bookmaker si sono allineati e hanno cambiato idea. Nulla è più uguale, quindi, a com’era una settimana fa, quando si credeva che La noia sarebbe stato il brano più bello di tutti.

C’è qualcuno che zitto zitto, quatto quatto, ha fatto lo sgambetto agli altri artisti in gara. Non solo ha riconquistato un podio che in un primo momento non sembrava spettargli, ma ha addirittura spodestato Angelina Mango per issarsi sulla cima della classifica e della scalinata dell’Ariston. Andiamo a scoprire, allora, chi è adesso il favorito per la vittoria di Sanremo 2024.

Sanremo, si mescolano le carte: favorita Annalisa

Le quote sorridono, a una settimana di distanza dall’inizio della kermesse, alla bella Annalisa, con la sua Sinceramente. La sua vittoria è data a 3,75, mentre quella della cantautrice che prima pareva destinata a sfondare varrebbe, eventualmente, 5,5 volte la posta. A chiudere il podio c’è Alessandra Amoroso (6,5), che si divide il terzo posto da favorita, a pari merito, con Geolier.

A seguire c’è Loredana Bertè (8), poco più avanti dei Negramaro (10). Vale 13 volte la posta, ancora, l’eventuale trionfo di Mahmood o dei The Kolors. Spazio poi a Dargen D’Amico ed Emma, alla cui vittoria viene attribuito lo stesso valore: nel caso qualcuno avesse puntato su uno di loro e questo qualcuno vincesse, il suo investimento frutterebbe 18 volte tanto.

A questo punto, secondo le previsioni dei bookmaker, ci sarebbero Diodato e Il Volo (21), Irama (26), Fiorella Mannoia e Gazzelle (31), Ghali e Mr. Rain (41). Andando avanti troviamo i Santi Francesi (71), Rose Villain e Sangiovanni (81), Big Mama, Clara, Renga e Nek, La Sad e Ricchi a Poveri (101). Sul fondo della classifica, con meno probabilità di vincita, ci sono Alfa, BNKR44 e LL TRE (151). Fanalino di coda Fred De Palma (201).