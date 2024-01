Fiorentina-Inter , highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Fiorentina-Inter, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 28 gennaio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Dopo la vittoria della Supercoppa in Arabia, l’Inter di Inzaghi torna a pensare al campionato con la complicatissima trasferta di Firenze. Ai nerazzurri mancano Barella e Calhanoglu squalificati per somma di ammonizioni, ma gli uomini di Inzaghi sanno di potersi riprendere la vetta della classifica (anche con una partita in meno) dopo il pareggio della Juventus contro l’Empoli.

La Fiorentina di Italiano ha invece bisogno di vincere dopo la brutta sconfitta in Arabia contro il Napoli e per scavalcare di nuovo le contendenti al quarto posto. C’è l’esordio per Faraoni sulla fascia in difesa. In attacco i viola si affidano a Betran, con Ikone, Bonaventura e Nzola (preferito all’ultimo minuto a Sottil) sulla trequarti.

Inzaghi punta su Asllani come regista e dà spazio anche a de Vrij al centro della difesa, a Carlos Augusto sulla fascia sinistra e a Frattesi a centrocampo. In attacco c’è sempre la coppia Lautaro-Thuram.

Momenti clou della sfida

L’Inter subisce l’aggressività della Fiorentina e commette parecchi sbagli nei primi minuti. Al 9′ Lautaro si trova a tu per tu con Terracciano: il portiere alza sulla traversa. Thuram brucia la difesa e confeziona un assist perfetto per Augusto al 14′, ma il brasiliano si fa anticipare in extremis da Faraoni. Sull’angolo successivo, Lautaro sorprende di testa il portiere della Viola: è 0-1. La Fiorentina ci prova inutilmente prima con Bonaventura e poi con Ikone, senza creare pericoli a Sommer.

Terracciano ferma Frattesi al 33′, un minuto dopo è Sommer a fermare Bonaventura su tiro a botta sicura. Nzola nei secondi finali viene murato da Bastoni, che salva la porta nerazzurra. Nel secondo tempo Lautaro ha un paio di occasioni per mettere dentro la doppietta ma non riesce a concludere nel migliore dei modi.

Sommer esce con il pugno e colpisce la testa di Nzola al 73′: è rigore secondo la VAR. Tira Nico Gonzales ma lo fa molto male, e il portiere svizzero può bloccare la sfera. La Fiorentina prova ad attaccare ma senza più creare veri pericoli.

Tabellino e pagelle di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi (89′, Milenkovic); Arthur (45′, Maxime Lopez), Duncan (82′, Mandragora); Ikone (61′, Nico Gonzalez), Bonaventura, Nzola; Beltran (82′, Barak). All.: Italiano

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (81′, Bisseck), de Vrij, Bastoni (60′, Acerbi); Darmian (60′, Dumfries), Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram (60′, Arnautovic), Lautaro (77′, Sanchez). All.: Inzaghi

ARBITRO: Aureliano, sez. Bologna

MARCATORI: 14′, Lautaro;

NOTE: Ammoniti: 42′, Bastoni, 45′, Ikone, 73′, Sommer; 81′, Pavard. Recupero: 3′

Il migliore in campo è Lautaro Martinez: l’argentino segna nel momento in cui la gara sembrava in mano alla Viola e poi gioca benissimo in funzione della squadra, smarcandosi spalle alla porta e creando occasioni per i compagni (7,5). Faraoni dimostra personalità e determinazione (7).

Nzola è una spina nel fianco costante per la difesa dell’Inter: ci mette fisico e velocità (6,5). Dall’altro lato, il più veloce è Thuram, sempre pronto a bruciare gli avversari in contropiede ma poco funzionale nel chiudere le azioni (6,5). Carlos Augusto è il meno preciso e costante dell’Inter (5,5). Terracciano sfodera grandi parate (6,5). Meglio ancora di lui fa Sommer (7). Positiva la prova di Asllani (6,5). De Vrij soffre Nzola (5,5). Malissimo Nico: un rigore calciato così è un errore grave (5).

Moviola e gli highlights della gara

Sul goal di Lautaro c’è un controllo al VAR: l’argentino potrebbe essersi liberato in modo falloso del marcatore. Situazione al limite. La Fiorentina, nel primo tempo, chiede un calcio di rigore per una trattenuta di Bastoni su Ranieri. Il consulto VAR evidenzia come entrambi i giocatori si trattengono. Dubbi sul rigore concesso alla Fiorentina nel secondo tempo: Sommer arriva primo sul pallone.

Ecco gli highlights della gara