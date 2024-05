SiVinceTutto, l’estrazione di oggi, lunedì 6 maggio 2024 | Numeri in diretta

SiVinceTutto: ecco i sei numeri vincenti dell’estrazione relativa a lunedì 6 maggio 2024. Ogni settimana la lotteria mette in palio l’intero montepremi raccolto in base alle giocate.

Siamo giunti alla duecentodiciottesima estrazione del SiVinceTutto (o Si Vince Tutto), lo speciale concorso collegato al SuperEnalotto, che ogni mercoledì mette in palio tutto l’intero jackpot raccolto attraverso le giocate in un’unica estrazione. Ovviamente, in occasione della festa dei lavoratori, l’estrazione del concorso prevista per mercoledì primo maggio è stata posticipata: si gioca perciò oggi, lunedì 6 maggio 2024. ​

Introdotto nel 2011, il gioco (categorizzato dall’ADM fra i giochi numerici a totalizzatore) era stato pensato come un concorso a cadenza mensile, fissato per l’ultimo mercoledì di ogni mese. Dal 2016, tuttavia, dato l’enorme successo riscosso della lotteria, l’estrazione è diventata settimanale.