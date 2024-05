Lotteria da sogno, provarci conviene: jackpot da capogiro

Lotteria, meglio non lasciare mai nulla d’intentato. Provarci conviene sempre: questo jackpot, poi, è davvero spaziale.

Ci credeva talmente poco che aveva deciso di investire una cifra veramente irrisoria: solamente 1 dollaro. Il che testimonia che, per l’appunto, non credeva troppo alla dea bendata e alla possibilità che la fortuna potesse decidere, finalmente, di bussare alla sua porta. Ciò nonostante, lo aveva fatto comunque. Come se avesse, quasi, una sorta di presentimento.

David Atwell, di Kannapolis, ha tentato il tutto per tutto al gioco d’azzardo non perché pensasse realmente di vincere qualcosa, ma per un motivo di tutt’altro genere. Perché sua sorella aveva sognato, cioè, qualcosa di sorprendente, ovvero che il fratello avrebbe trovato un mucchio d’oro. E la donna era stata certa sin dal principio che quel sogno non sarebbe rimasto lettera morta, ma che si sarebbe tramutato, anzi, in realtà. Inspiegabilmente, manco avesse la sfera di cristallo, aveva ragion lei.

David si era recato in ricevitoria e, senza troppa convinzione, aveva deciso di giocare una combinazione alla lotteria Cash 5. In questo gioco c’è una possibilità su 962mila 598 che qualcuno centri il jackpot e Atwell non avrebbe mai osato sfidare la statistica fino a questo punto. Così come non avrebbe mai osato immaginare o sperare che la sorella fosse una specie di “sensitiva” e che potesse “anticipare” in qualche modo, come invece è accaduto, il corso degli eventi.

Lotteria, deve tutto a sua sorella: ricco grazie al suo sogno

Quando, quindi, quest’uomo della Carolina del Nord ha scoperto di aver vinto 837mila dollari, la sua reazione è stato di completo stupore.

“Sono rimasto sbalordito – All’inizio ho visto che il jackpot era sceso a 100mila dollari, quindi avevo capito che qualcuno aveva vinto. Non avevo idea che fossi io”. Il 29 aprile, dopo appena due giorni, si è recato a riscuotere la sua vincita e, al netto delle tasse, ha riscosso 600mila dollari. Donerà una parte di essi alla chiesa, mentre userà il resto per pagare alcune bollette. Un uomo senza pretese, molto semplice, che dovrà essere grato per sempre alla sorella e a quel sogno incredibilmente premonitore.

Non è il primo giocatore al mondo, per la verità, a vincere una somma tanto importante grazie ad un sogno. Segno che a volte, perché no, può succedere che il nostro inconscio ci lanci dei segni. Sta a noi coglierli e provare. Se quest’uomo non lo avesse fatto, non avrebbe mai messo le mani sul bottino che adesso può godersi.