Udinese-Napoli 1-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Udinese-Napoli: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di lunedì 6 maggio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Napoli, con la testa già alla prossima stagione, arriva in Friuli per sfidare l’Udinese, squadra a caccia di punti fondamentali per la permanenza in Serie A. Attualmente i bianconeri sono terz’ultimi e vengono da un lungo periodo senza vittorie. Gli azzurri, noni, hanno ormai perso la speranza di poter raggiungere un piazzamento in Europa.

Calzona ha ritrovato Victor Osimhen, che in settimana si era fermato per piccoli fastidi. Il nigeriano gioca in attacco con Politano e Lindstrom. Risultano però indisponibili Khvicha Kvaratskhelia, Gollini e Zielinski. In panchina ci sono Juan Jesus, non al 100%, Mario Rui e Simeone.

L’allenatore dei bianconeri, cioè l’ex azzurro Fabio Cannavaro, rilancia Samardzic, schierato con Brenner alle spalle di Lucca. Lo schema è un 3-4-2-1, con la difesa formata da Bijol al centro e Ferreira e Kristensen ai lati.

Momenti clou della sfida

I bianconeri arginano i partenopei nei primi minuti. Il Napoli spinge ma senza trovare sbocchi. La gara diventa poi più equilibrata e molto tattica. Poche le emozioni nel primo tempo, tranne una conclusione di Samardzic arrivata al minuto 34′: il trequartista tenta il tiro a giro ma Meret non si fa ingannare dalla traiettoria.

Il Napoli entra molto più convinto in campo nel secondo tempo. Ci prova subito Cajuste, chiamando Okoye alla parata in due tempi, poi al 51′ Osimhen va in goal con uno dei suoi colpi di testa: il nigeriano buca il connazionale Okoye su assist di Politano. L’Udinese risponde al 60′ con un tentativo deviato di Success. Un minuto dopo Davis mette in difficoltà Meret, ma il pallone non entra. Dopo meno di dieci minuti, il portiere dell’Udinese anticipa con un intervento deciso Osimhen. Il Napoli cerca di addormentare la partita con possesso palla prolungato. Poi all’improvviso Lobotka serve a Osimhen la palla del 2-0 e l’attaccante non sbaglia: il Napoli raddoppia all’80’, ma la VAR comunica che c’è offside.

Il finale si infiamma. L’Udinese spinge per trovare il pareggio e l’occasione giusta arriva solo a tempo scaduto: Samardzic serve Kristensen il quale opera un’ottima sponda per Success. Il nuovo entrato sorprende Meret e firma il pareggio.

Tabellino e pagelle di Udinese-Napoli

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue (70′, Ebosele), Walace, Zarraga, Kamara (87′, Zemura); Brenner (53′, Success), Samardzic; Lucca (53′, Davis). All.: Cannavaro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (73′, Traorè); Politano, Osimhen (87′, Simeone), Lindstrom (82′, Ngonge). All.: Calzona.

ARBITRO: Aureliano di Bologna

MARCATORI: 51′, Osimhen; 92′, Success

NOTE: Ammoniti: : Recupero: 5′

Il migliore in campo è Victor Osimhen: al primo pallone utile, il nigeriano fa centro, poi si spende molto nel pressing e nel tentativo di far salire la squadra (7). Buona la prova di Cajuste: uno dei più positivi nel centrocampo partenopeo (6,5). Nell’Udinese Davis dà vivacità all’attacco dopo l’uscita di Lucca (6,5). La partita di Lucca è invece sotto la sufficienza: non si rende mai pericoloso (5,5).

Il peggiore nell’udinese è Ferreira, svagato in marcatura e impreciso in costruzione (4,5). Il meno propositivo nel Napoli è invece Rrhamani (5). Anche Lindstrom non gioca una partita all’altezza delle aspettative: crea poco e supera raramente l’uomo (5). Meret fa il suo dovere neutralizzando due occasioni pericolose dei bianconeri (6,5). Anguissa è lento e spesso in ritardo (5,5). Dall’altra parte gioca invece con intensità Walace (6,5). Samardzic, Davis e Success si vivacizzano sopratutto nel finale (6,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro non concede rigore al Napoli dopo un’uscita un po’ troppo veemente di Okoye su Osimhen al 68′: i partenopei protestano, ma non sembra ci sia fallo. Manca un giallo a Rrahmani.

Ecco gli highlights della gara