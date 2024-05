PSG-Borussia Dortmund, Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

PSG-Borussia Dortmund è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Il famigerato “muro giallo”, una settimana fa, ha funzionato. Nel catino infuocato del Signal Iduna Park il PSG non è riuscito a combinare granché ed alla fine la prima delle due sfide con il Borussia Dortmund è stata decisa da un gol (1-1) del corpulento centravanti Fullkrug, che fino a due stagioni fa militava addirittura in Zweite Liga, l’equivalente tedesca della nostra Serie B.

Un successo inatteso, che permette alla squadra di Edin Terzic di recarsi a Parigi con la certezza che, anche in caso di pareggio, tornerebbe in finale di Champions League a distanza di undici anni dall’ultima volta. I tedeschi hanno interpretato la gara come meglio non potevano, cambiando pelle a più riprese e mettendo la museruola all’attacco parigino. La qualificazione ovviamente resta in bilico, dal momento che gli uomini di Luis Enrique, sulla carta superiori, avranno l’opportunità di giocare il ritorno davanti al proprio pubblico, ma se c’è una squadra che nelle coppe europee finora si è spinta oltre i propri limiti qualle è proprio il Borussia Dortmund, capace di arrivare a un passo da Wembley contro ogni pronostico e nonostante non abbia assolutamente incantato in Bundesliga.

La pressione è sulle spalle del PSG

Senza particolari pressioni, in Champions League il Borussia si è sempre ben comportato, a cominciare da quel girone difficilissimo – in cui c’era anche il PSG – chiuso nientemeno che al primo posto.

Emre Can e compagni, grazie al successo di misura ottenuto una settimana fa, hanno pure “regalato” il quinto posto in Champions alla Bundesliga: malgrado siano attualmente quinti, dunque, sono già certi di prendere parte alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Con una formazione infarcita di riserve, intanto, sabato il Dortmund ha strapazzato 5-1 l’Augsburg, tornando a vincere dopo due turni. Ha riposato invece il PSG, già laureatosi campione di Francia, pensando solo al ritorno con i gialloneri. La squadra di Luis Enrique si gioca tutto nella notte del Parco dei Principi, in quanto un’eventuale eliminazione cambierebbe il giudizio sulla loro stagione: campionato e coppa nazionale non possono bastare.

Il tecnico spagnolo non avrà il difensore Lucas Hernandez, che si è infortunato gravemente all’andata e non rientrerà prima del 2025: lo sostituirà Beraldo. Il Borussia si affiderà ad Adeyemi e Sancho, due spine nel fianco della retroguardia parigina una settimana fa.

Come vedere PSG-Borussia Dortmund in diretta tv in chiaro e streaming

PSG-Borussia Dortmund è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. PSG-Borussia Dortmund sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play.

Il pronostico

PSG costretto a vincere ed a farlo almeno con un gol di scarto per portare la sfida ai supplementari. In Europa il Borussia Dortmund si esalta e finora è stato capace di grandi imprese, ma per i gialloneri stavolta non sarà semplice evitare la sconfitta al Parco dei Principi. A differenza dell’andata ci sono buone possibilità che vadano a segno entrambe, dal momento che la squadra di Luis Enrique, obbligata a realizzare almeno una rete, lascerà inevitabilmente spazi invitanti agli uomini di Terzic. Il match portrebbe accendersi nella ripresa.

Le probabili formazioni di PSG-Borussia Dortmund

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug.

Il PSG riuscirà a vincere con almeno due gol di scarto? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1