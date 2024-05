Gratta e vinci, se molli perdi: è così che funziona

Gratta e vinci, se c’è una cosa che proprio non devi fare è mollare in momenti come questo: il rischio che accada è altissimo.

Vi sarà certamente capitato, di recente o in passato, di recarvi in qualche negozio in cerca di un oggetto specifico. E vi sarà capitato altrettante volte di sentirvi dire che, purtroppo, non era disponibile. Potrete certamente comprendere, quindi, quanto grande sia stata la delusione dei coniugi Lawrence al momento di scoprire che ciò di cui andavano in cerca era esaurito.

Karmen e Mike di Des Moines, nell’Iowa, sono due tipi abbastanza abitudinari. Erano in giro e stavano facendo un po’ di shopping quando hanno deciso di fermarsi al Git N Go per comprare un biglietto della loro lotteria istantanea preferita. Peccato solo che il negozio avesse terminato, con sommo dispiacere di marito e moglie, i Gratta e vinci in questione. La coppia stava per levare le tende quando, all’improvviso, Mike ha deciso di tornare al bancone e di fare qualcosa d’inaspettato.

Non essendo disponibile, come detto, il tagliando che volevano, l’uomo ha comunque voluto acquistare un Gratta e vinci. La sua scelta è ricaduta su un biglietto di una nuova serie, Hit It big. Ma né lui, né tanto meno la sua dolce metà, avrebbero mai potuto immaginare che quell’inaspettato cambio di programma potesse fruttare loro così tanto.

Gratta e vinci, se il piano B era meglio del piano A

Già, perché dopo aver grattato i simboli e capito la meccanica di gioco di quella nuova lotteria istantanea alla quale non avevano mai giocato, i due coniugi dell’Iowa si sono resi conto che il piano B era addirittura meglio del piano A.

Nel loro biglietto c’era l’equivalente in dollari di 91mila euro circa e loro due erano i quinti a centrare il jackpot di Hit it big. La gioia, naturalmente, è stata tanta. E tanti sono anche i progetti che la coppia spera di realizzare con il denaro incassato. Stando a quanto riferito ai funzionari della Lotteria, se ne serviranno per ripagare un po’ di debiti.

Conserveranno il resto, invece, per il futuro. “Questa svolta fortunata nella scelta dei gratta e vinci – hanno fatto notare i funzionari della Lotteria dell’Iowa – dimostra che a volte la fortuna può nascere dalle circostanze più inaspettate”. Perché va bene essere abitudinari, ma non troppo. Un cambio di programma potrebbe sempre riservarci delle sorprese inaspettate come quella, appunto, che ha cambiato la vita di Karmen e Mike.