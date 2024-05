Gratta e Vinci, 200mila euro così: è scattata la rivoluzione

Gratta e Vinci, si vince anche in questo modo: i 200mila euro vinti con un tagliando fanno scattare la rivoluzione. Ecco spiegato il motivo

La rivoluzione è iniziata. O per meglio dire, dopo questa notizia, potrebbe scattare in maniera definitiva. Un Gratta e Vinci che regala 200mila euro così, di colpo, non può passare inosservato. Ma, soprattutto, non può passare in nessun modo inosservato come, questa vincita, è stata centrata.

A raccontare i fatti ci pensa come al solito Agimeg.it, l’Agenzia del gioco in Italia che svela fatti e misfatti di quello che succede nel nostro Paese in questo settore che possiamo tranquillamente definire importante. Una vincita centrata a Cava dei Tirreni, in Campania, dove la Dea Bendata ha deciso di fare tappa qualche giorno fa. Ma andiamo a vedere adesso insieme, nel dettaglio, quello che è successo.

Gratta e Vinci, 200mila euro online

La particolarità di questa vincita – centrata sul sito Prewin.it – è appunto questa: i 200mila euro sono stati vinti con un Gratta e Vinci online di una società concessionaria e non con i soliti tagliandi che troviamo di solito in circolazione. Il nome del biglietto è Extreme Cash Spectacular Mobile ed ha un costo commerciale di dieci euro. Quindi con una spesa minima ha decisamente cambiato la propria vita.

“Nella giornata di venerdì 26 Aprile, il giocatore ha assistito alla trasformazione della sua esigua scommessa in un’enorme somma di denaro. Scoprire i “numeri vincenti” celati dietro ai diamanti e alle monete d’oro è stata una gioia senza pari”. Un’altra vincita clamorosa, quindi, in Campania, e precisamente nella provincia di Salerno. Un colpo di quelli che cambiano il proprio pensiero sugli anni a venire, una gioia indescrivibile che solamente pochissime persone riescono a provare nel corso della propria esistenza. Auguri al fortunato o alla fortunata, che possa godersi a pieno di questi soldi piovuti dal cielo. Una notizia del genere, nonostante un pizzico di invidia, fa sempre piacere a chi la legge.