Sorteggio tabellone Roma, sorpresa inaspettata per Jannik Sinner e Matteo Berrettini: è la primissima volta che succede.

I biglietti per le finali sono sold-out già da tempo. Neanche il tempo di dare il via alle prevendite che già erano andati a ruba. Più in generale, a livello di vendite c’è stato un aumento del 36%, che conferma ampiamente quanta curiosità ed entusiasmo ci siano dietro l’81esima edizione degli attesissimi Internazionali d’Italia.

Angelo Binaghi e la Fitp hanno fatto le cose in grande. Prima, la presentazione in pompa magna al Colosseo, poi l’incontro con la stampa nella sempre suggestiva cornice del Foro Italico. E ancora, il campo in terra rossa nel cuore della splendida piazza del Popolo, che ospiterà le partite di pre-qualificazione e alcune esibizioni, tra cui quella di uno fra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Le emozioni di certo non mancheranno, insomma, alla luce di questo incredibile upgrade.

Il meglio, naturalmente, deve ancora venire. Termini le pre-qualificazioni nella città eterna, sarà tempo di tagliare idealmente il nastro della kermesse romana e di dare il via alle danze. Con qualche incognita di troppo, purtroppo, a fare da contorno, prima fra tutte la presenza stessa del numero 1 d’Italia. Nel pomeriggio di mercoledì, l’altoatesino si è ritirato dal torneo di Madrid per via di un problema all’anca, per cui va da sé che siano ore concitate.

Sorteggio tabellone Roma: data e orario

Potrebbe averlo fatto proprio per preservarsi in vista degli Internazionali d’Italia, certo, ma fino a che non scioglierà le riserve a proposito dell’imminente appuntamento capitolino, la preoccupazione continuerà a montare nei tifosi.

Si spera ci sia anche Matteo Berrettini, che come Fabio Fognini ha ricevuto una wild card e dovrebbe tornare in campo dopo l’ennesimo stop dovuto, stavolta, alla tonsillite, che lo ha fermato alle porte del Masters 1000 iberico. Ai nastri di partenza ci saranno, poi, i migliori giocatori della classifica Atp: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas e molti altri ancora. Ci sarà anche, salvo novità dell’ultimo minuto, Rafael Nadal, che accederà al main draw grazie al ranking protetto.

Anche il sorteggio del tabellone principale di Roma, così come tutti gli eventi ad esso relativi svoltisi finora, si svolgerà in una cornice da sogno. La cerimonia, a gran sorpresa, perché non era mai successo prima d’ora, si terrà a Fontana di Trevi, uno dei luoghi più iconici della Capitale. L’appuntamento è lunedì 6 maggio, alle ore 11, e non resta che scoprire, a questo punto, cosa il destino vorrà riservare agli azzurri in gara al Foro.