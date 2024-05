Stoccarda-Bayern Monaco è una partita valida per la trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Tra le squadre che mercoledì scorso hanno fatto festa c’è anche lo Stoccarda. Gli Svevi, ormai da diversi mesi al terzo posto in classifica, sono certi di giocare la prossima Champions League. L’ufficialità è arrivata dopo il successo per 1-0 del Borussia Dortmund nella semifinale d’andata con il PSG, che ha regalato alla Germania il secondo posto nel ranking Uefa. E dunque la quinta squadra in Champions.

Una vera e propria impresa per il club biancorosso, che non partecipava alla coppa dalle grandi orecchie dalla stagione 2008-09. Un’impresa che nessuno avrebbe potuto prevedere la scorsa estate, se teniamo conto del fatto che lo Stoccarda un anno fa si salvò per il rotto della cuffia, dopo essersi aggiudicata lo spareggio promozione-retrocessione con la terza classifica della Zweite Liga. Dalla grande paura al sogno. Una cavalcata possibile soprattutto grazie al contributo del tecnico Sebastian Hoeness, capace di portare gli Svevi in un’altra dimensione in così poco tempo. Fondamentali, ovviamente, anche i gol dei due attaccanti Guirassy e Undav, a quota 43 in due. Lo Stoccarda adesso cercherà di difendere la terza piazza dal possibile assalto del Lipsia, a -2, ma anche di insidiare il secondo posto del Bayern Monaco, che in questo fine settimana sarà di scena alla Mercedes-Benz Arena in quello che è da sempre considerato il derby tra le due big del sud della Germania.

Tanto turnover in casa Bayern

I bavaresi in realtà hanno in mente solo la semifinale di ritorno di Champions League con il Real Madrid dopo il 2-2 che ha lasciato l’amaro in bocca agli uomini di Thomas Tuchel.

II Bayern Monaco era riuscito a ribaltare i Blancos dell’ex Carlo Ancelotti, prima con Sané e poi con Kane, ma nel finale un grave errore dell’ex napoletano Kim ha provocato il rigore che ha poi portato al pareggio del brasiliano Vinicius, costringendo Neuer e compagni a fare l’impresa al “Bernabeu” mercoledì prossimo. Nel frattempo la società sembra aver chiuso per il successore di Tuchel. Si tratta di Ralf Rangnick, oggi selezionatore della nazionale austriaca. Quello che affronterà lo Stoccarda sarà in ogni caso un Bayern molto diverso rispetto a quello di coppa, visto che il tecnico farà riposare molti titolari.

Come vedere Stoccarda-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Stoccarda-Bayern Monaco è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Lo Stoccarda, pur essendo già sicuro della qualificazione Champions, dovrebbe riuscire a strappare almeno un pareggio contro un Bayern Monaco distratto dalla semifinale con il Real Madrid ed infarcito di riserve. Previsti più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Bayern Monaco

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Stergiou, Rouault, Anton, Ito; Leweling, Karazor, Stiller, Führich; Undav, Guirassy.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Upamecano, Kim, Davies; Pavlović, Guerreiro; Müller, Choupo-Moting, Tel; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2