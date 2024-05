Brescia-Lecco e Cittadella-Bari, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Brescia-Lecco e Cittadella-Bari sono valide per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Potrebbe anche esserci l’aritmetica dei playoff se SudTirol e Reggiana non dovessero vincere. In ogni caso, il Brescia, contro un Lecco già retrocesso, non può sbagliare il colpo in casa. Una gara ampiamente alla portata della squadra di Rolando Maran, che è davvero riuscito a far cambiare marcia ai suoi uomini dopo un avvio di stagione di certo non da ricordare.

I lombardi hanno svoltato e adesso puntano decisamente a prolungare la propria stagione. Come sappiamo i playoff molto spesso riservano delle sorprese e tutto può realmente succedere. Sognare è lecito, soprattutto dopo un cammino del genere e dopo una stagione a due facce. In Serie A ci va chi sta meglio fisicamente.

Si gioca tutto, invece, il Bari nella trasferta di Cittadella. La retrocessione è dietro l’angolo. E i pugliesi, dopo aver sfiorato la massima serie l’anno scorso si ritrovano, al momento, direttamente in C senza nemmeno passare dai playout. Che sono comunque alla portata. La squadra di Gorini invece è salva, non ha abbandonato del tutto l’idea di prendersi i playoff che però sono abbastanza complicati viste le molte squadre che ci sono in mezzo. Abbastanza evidente che i punti servano, quindi, più alla formazione ospite di Giampaolo, che si è imbarcato sopra una nave che stava attraversando un mare in tempesta. E quella tempesta ancora non è finita.

Come vedere Brescia-Lecco e Cittadella-Bari in diretta tv e in streaming

Cittadella-FeralpiSalò e Cosenza-Bari sono in programma domenica 5 aprile. Entrambe alle 15:00 Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Brescia-Lecco

Vittoria semplice del Brescia contro un Lecco ormai che pensa solamente alla prossima stagione. La squadra di Maran, inoltre, spera che questa vittoria possa mettere la parola fine in maniera definitiva alla questione playoff. Ci potrebbe anche stare. Ma intanto i tre punti sono cosa certa,

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-5-1-1): Lezzerini; Cistana, Papetti, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera, Bertagnoli, Jallow; Galazzi, Bianchi.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lunetta, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Sersanti; Buso, Novakovich, Guglielmotti.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0