I pronostici di martedì 7 maggio: Champions League e Serie C

I pronostici di martedì 7 maggio: c’è la semifinale di ritorno di Champions League tra PSG e Borussia Dortmund più i playoff di Serie C.

Il ritorno delle semifinali di Champions League prende il via stasera con la sfida tra PSG e Borussia Dortmund, vinta all’andata dai tedeschi con il risultato di 1-0. I francesi, favoriti della vigilia, hanno ancora la possibilità di evitare quella che sarebbe un’eliminazione beffa: in trasferta i gialloneri sono stati spesso deludenti, ma per quanto visto all’andata non sarà una passeggiata.

Il PSG parte favorito per la vittoria ma il Borussia Dortmund potrebbe anche segnare un gol che potrebbe permettergli di trascinare la partita quanto meno ai supplementari. Nella Zweite Liga tedesca c’è il recupero tra il già retrocesso Osnabruck e lo Schalke 04 che può invece mettersi definitivamente in salvo dando continuità alla recente serie di risultati positivi.

Pronostici altre partite

Al via stasera anche i playoff di Serie C, il regolamento è molto semplice in questo turno: in caso di parità dopo i 90′ regolamentari, non ci saranno supplementari e rigori e a staccare il pass per il turno successivo sarà la squadra di casa, quella classificatasi davanti nella stagione regolare. Qui trovate tutti gli approfondimenti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Schalke 04 vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Osnabruck-Schalke 04, Zweite Liga, ore 18:30

Vincenti

• Gubbio (in Gubbio-Rimini, Playoff Serie C, ore 20:30)

• PSG (in PSG-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00)

• Crotone o pareggio (in Picerno-Crotone, Playoff Serie C, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• AL Wahda-Al-Nasr Dubai, Emirati Arabi Uniti, ore 18:45

• Giana Erminio-Pro Vercelli, Playoff Serie C, ore 20:30

• Gubbio-Rimini, Playoff Serie C, ore 20:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Audace Cerignola-Giugliano, Playoff Serie C, ore 20:30

• Pescara-Pontedera, Playoff Serie C, ore 20:30

• Picerno-Crotone, Playoff Serie C, ore 20:30

Il “clamoroso”

PSG vincente e almeno un gol per squadra (in PSG-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00)