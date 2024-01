Gratta e vinci, c’era dentro fino al collo: ben gli sta

Gratta e vinci, quando l’ha scoperto non è riuscita a controllarsi: così impara a prenderla in giro in certe circostanze!

Se lo sentiva, evidentemente, che stavolta sarebbe andata in maniera diversa. Ed è per questo che ha fatto qualcosa che, in genere, non fa. Come se davvero sapesse già, in cuor suo, che quello sarebbe stato un giorno molto speciale. Il giorno, a lungo atteso, in cui le loro vite, finalmente, sarebbero cambiate.

Un uomo del Missouri, nei giorni scorsi, si è recato a Ballwin, sobborgo di St. Louis, per fare un po’ di compere. Ha depennato tutte le voci dalla sua lista di cose da fare e, prima di mettersi in auto per rientrare a casa, ha pensato di concedersi un’altra sosta ancora. Sa bene che sua moglie è una vera e propria fanatica dei Gratta e vinci, motivo per il quale ha deciso di sorprenderla portandole un regalino inaspettato da quella piccola gita in centro.

Lo aveva già fatto più volte, in passato, proprio alla luce della passione della sua dolce metà per le lotterie istantanee e per il brivido che regalano. Solo che in questo caso, senza alcuna spiegazione logica, prima di consegnare alla moglie quel regalino ha fatto qualcosa di insolito. Avvalendosi della fotocamera del suo smartphone, ha inquadrato il codice a barre stampato sul retro del biglietto che aveva appena acquistato, per scoprire se contenesse o meno qualche premio.

Gratta e vinci, per poco non l’ha strozzato

Ha saputo in tempo reale, quindi, che quel Gratta e vinci conteneva molto più di “qualcosina”. Che quel biglietto, comprato quasi per caso perché attratto dalla grafica della serie, avrebbe stravolto in meglio le loro vite e permesso loro di condurre una vita un po’ più agiata e serena.

Non ha voluto rovinare la sorpresa alla sua amata, però, motivo per il quale ha lasciato il grattino intatto e ha aspettato che la donna rincasasse per grattarlo insieme. Per poi godersi, insieme a lei, la gioia derivante da quell’incredibile scoperta. “Di solito porto i biglietti a casa a mia moglie – ha raccontato ai funzionari della Lotteria, quando si è recato a riscuotere il premio – e li lascio grattare da lei, ma stavolta ho deciso di controllarle prima di consegnarglielo”.

Peccato solo che non sia andato tutto secondo i suoi piani. “Ho quindi deciso – ha aggiunto – di ingannare mia moglie. L’ho lasciato intatto e l’ho messo da parte per lei. Dopo averlo grattato mi ha quasi rotto il collo, afferrandomi il collo e urlando così forte!”. Ben gli sta (si scherza, ovviamente): così impara a prenderla in giro!