Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali della gara: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Franchi. Ecco le ultime dritte.

Tutto pronto al Franchi per il fischio d’inizio di Fiorentina-Inter. L’occasione per i nerazzurri di approfittare del passo falso della Juventus, fermata sul pari dal Napoli, è molto più che ghiotta. Ringalluzzita dal successo in Supercoppa, la corazzata di Inzaghi vuole lanciare un altro messaggio importante al campionato. Di contro, la Fiorentina di Vincenzo Italiano non intende assolutamente perdere terreno dal treno Champions League. Per le caratteristiche delle due formazioni, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match molto tirato e dai contenuti tecnici entusiasmanti. Ecco le scelte di formazione dei due allenatori:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi, Arthur, Duncan, Bonaventura, Ikoné, Nzola, Beltran.

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Lautaro.

Fiorentina-Inter, il pronostico marcatori

La Fiorentina non snaturerà il proprio credo tattico, fatto di fraseggi e pressing alto. Qualora non dovesse riuscire a trovare gli spazi giusti tra i reparti, però, i padroni di casa potrebbero esporsi alle ripartenze letali dei nerazzurri. Sotto questo punto di vista, occhio in particolare a Marcus Thuram. L’attaccante francese, come mostrato da questo inizio di stagione esaltante, si esalta negli spazi aperti quando ha campo da attaccare. Già decisivo all’andata, il figlio d’arte potrebbe risultare decisivo anche al ritorno: opzione Thuram marcatore da non scartare.

Probabili ammoniti e tiratori di Fiorentina-Inter

Le assenze di Calhanoglu e Barella peseranno sicuramente nell’economia della manovra nerazzurra. Mezzali come Mkhitaryan e Frattesi, però, non dovrebbero faticare più di tanto a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria. Tra i tiratori nerazzurri, piace anche il “solito” Carlos Augusto che, quando chiamato in causa, non fa mai mancare il suo contributo. Sul fronte opposto, Italiano può contare su bocche da fuoco niente male. A cominciare da Bonaventura ed Ikoné. Si tratta di due opzioni tiratori da prendere assolutamente in considerazione. Tra i possibili ammoniti, infine, occhio in particolare ad Asllani, Faraoni e Ranieri.