Vincente Sanremo 2024: per le quote è una sfida tra Amici

Vincente Sanremo 2024, dopo gli ascolti dei brani in gara spuntano le prime quote. Per la vittoria finale è una sfida tra Amici

Manca poco all’edizione 2024 del Festival di Sanremo. E ieri i giornalisti hanno potuto ascoltare in anteprima le canzoni scelte da Amadeus e che ci accompagneranno sicuramente per una settimana, quella del kermesse appunto, ma le più fortunate, quelle orecchiabili, le ascolteremo per diverso tempo.

Tutti almeno nella vita hanno cantato un pezzo venuto fuori in Liguria, una settimana che ferma l’Italia che tutte le sere si collega su Rai Uno per ascoltare le canzoni ma soprattutto per vedere lo show. E ce ne sarà tanto in questo 2024, forse l’ultimo del conduttore o forse no, visto che lo stesso ha rivelato di aver ricevuto un’offerta anche per quello del prossimo anno e che sicuramente prenderà in considerazione. Ma questi sono altri discorsi, noi adesso ci concentriamo su quelli che sono i favoriti di questa edizione, almeno stando alle quote che Snai ha messo nel proprio palinsesto. E andiamo a vederle insieme.

Vincente Sanremo 2024, Annalisa la favorita

La potremmo definire una questione tra Amici. Non sappiamo se nella vita reale loro lo siano, ma sappiamo che Annalisa (3.50), Alessandra Amoroso (4) e Angelina Mango (5,50) hanno iniziato la loro carriera dentro gli studi romani del programma di Maria De Filippi. Sono loro al momento quelle che secondo Snai hanno le maggiori possibilità di vincere il Festival, anche se adesso siamo ancora all’inizio e tutto sarà decisamente più chiaro dopo la prima giornata, quella che indirizzerà anche le intenzioni del pubblico.

Lo scorso anno, ad esempio, si è capito sin da subito che sarebbe stato Mengoni quello da battere. E alla fine è andata proprio così, con il cantautore che ha trionfato. Tornando invece all’edizione di quest’anno, subito dietro quello che dovrebbe essere il podio ci sono Geolier (5,50), Loredana Berté (10) e i Negramaro che hanno la stessa quota. Occhio anche a Il Volo e Mahmood, entrambi dati a 12. Poche possibilità per tutti gli altri. Ma poi si sa, i pronostici sono fatti anche per essere completamente stravolti.