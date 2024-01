Everton-Crystal Palace, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Everton-Crystal Palace è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’altro match di FA Cup tra due squadre di Premier League che dovrà essere ripetuto dopo il pareggio nella prima sfida è quello tra Everton e Crystal Palace. A Selhurst Park gli uomini di Sean Dyche e quelli di Roy Hodgson si sono accontentati di uno 0-0, con le Eagles incapaci di sfruttare la superiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora dopo il rosso sventolato dall’arbitro all’attaccante dell’Everton Calvert-Lewin. Dunque, sarà replay.

Il Palace, rispetto al club di Liverpool, ha avuto molto più tempo per preparare questa sfida non scendendo in campo proprio da allora. I londinesi, infatti, non sono stati impegnati in campionato nell’ultimo fine settimana: la loro ultima gara di Premier League risale allo scorso 30 dicembre, quando riuscirono ad interrompere il lunghissimo digiuno di vittorie battendo 3-1 il Brentford ed aumentando il divario dalla terzultima, ora a -5 dalle Eagles. Più in generale, il Crystal Palace era apparso in crescita nelle ultime uscite, pareggiando contro Manchester City e Brighton e perdendo di misura con il Chelsea. Sabato se la vedranno con un’altra big, l’Arsenal, mentre 10 giorni dopo è in programma uno scontro diretto da non sbagliare con lo Sheffield United, fanalino di coda.

I Toffees non vincono da sei partite

Raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile è anche l’obiettivo dell’Everton, che a differenza del Palace deve fare i conti con la pesante penalizzazione di 10 punti per via del mancato rispetto del fair play finanziario.

Dopo aver reagito bene, inizialmente, alla notizia della penalità (5 vittorie tra novembre e dicembre), i Toffees si sono un po’ arenati: sono usciti dalla League Cup per mezzo del Fuham ed hanno perso tre gare di fila in campionato, serie negativa interrotta grazie al pareggio a reti bianche con l’Aston Villa di domenica scorsa. La zona rossa dista solamente un punto, con il Luton Town terzultimo che ha anche una gara in meno. Dyche contro il Crystal Palace ritrova Calvert-Lewin, che ha scontato la squalifica nel match con i Villans.

Come vedere Everton-Crystal Palace in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup tra Everton e Crystal Palace, in programma mercoledì alle 20:45, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

L’Everton sarà sicuramente più stanco rispetto al Crystal Palace, che però al tempo stesso potrebbe essere distratto dall’imminente derby di campionato con l’Arsenal: i Toffees, infatti, non devono far fronte ad alcun impegno n questo fine settimana e potranno affrontare questa partite senza troppi assilli. La coppa, tuttavia, per entrambe non è certo una priorità in questo momento, dunque occhio alle scelte dei due allenatori. Entrambe, stavolta, dovrebbero segnare almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Everton-Crystal Palace

EVERTON (4-5-1): Virginia; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Garner, Gomes, McNeil; Calvert-Lewin.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Henderson; Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell; Lerma, Richards, Hughes; Eze, Mateta, Schlupp.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1