Crystal Palace-Everton, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Crystal Palace-Everton è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il terzo turno di FA Cup è quello in cui entrano in scena anche i club di Premier League e tra gli scontri che vedono protagonisti due club entrambi militanti in massima serie, oltre ad una classica come quella tra Arsenal e Liverpool, spicca anche Crystal Palace-Everton, che in campionato sarebbe uno scontro salvezza.

Davanti, in classifica, ci sono le Eagles di Roy Hodgson, che hanno 5 punti in più dei Toffees ma è una graduatoria “falsata” dalla pesante penalizzazione che la federazione ha comminato al club di Liverpool per il mancato rispetto del fair play finanziario. Aspettando il ricorso, oggi l’Everton è quartultimo a quota 16 punti. Ma senza la sanzione ne avrebbe 10 in più e sarebbe a metà classifica. La squadra di Sean Dyche nelle ultime giornate sembra però aver perso quel “sacro fuoco” che l’aveva animata nelle settimane successive alla sentenza. Dopo l’eliminazione dalla League Cup, l’altra coppa nazionale, sono arrivate ben tre sconfitte consecutive. L’ultima, molto netta, in casa del Wolverhampton a Molineux (3-0). Se sia un campanello d’allarme non è dato saperlo, certo è che l’Everton ha l’obbligo di ricominciare a fare subito punti per evitare di ritrovarsi in zona retrocessione. Dietro il Luton Town, che deve ancora recuperare una partita, ha un solamente punto in meno.

Sarà gara vera?

Il Crystal Palace invece ha appena interrotto il lungo digiuno di vittorie che durava da inizio novembre. Sabato scorso i londinesi hanno trafitto 3-1 il Brentford.

I segnali di ripresa, in realtà, si erano intravisti già nelle ultime partite con Manchester City, Brighton e Chelsea, in cui le Eagles avrebbero forse meritato qualcosa in più. Il Palace adesso ha sei punti in più della terzultima ma non può pensare di adagiarsi sugli allori per gli stessi motivi di cui prima. La sensazione, tuttavia, è che nessuna delle due snobberà l’impegno di coppa, dovendo giocare la prossima partita tra circa dieci giorni.

Come vedere Crystal Palace-Everton in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup tra Crystal Palace ed Everton, in programma giovedì alle 21:00, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Immaginiamo una gara intensa ed equilibrata, in cui le due squadre non si risparmieranno. Non dovrebbero mancare neppure i gol, visto che soltanto due mesi fa il match di campionato tra Palace ed Everton terminò con un pirotecnico 3-2 a favore dei Toffees. Ci aspettiamo almeno tre reti complessive anche stavolta.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Everton

CRYSTAL PALACE (3-5-2): Henderson; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Lerma, Richards, Eze; Ayew, Mateta, Edouard.

EVERTON (4-3-3): Pickford; Patterson, Tarkowski, Keane, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Garner, Onana, McNeil; Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2