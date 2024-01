Juventus-Salernitana, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Juventus-Salernitana è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La strada è spianata, almeno fino alle semifinali. Dopo l’uscita di scena dell’Inter la Coppa Italia diventa un obiettivo ancora più alla portata per una Juventus che quest’anno ha il non banale “privilegio” – si fa per dire – di potersi concentrare solo su due fronti.

I bianconeri ad oggi sono i principali favoriti per la vittoria della coppa nazionale: in caso di passaggio del turno con la Salernitana ai quarti affronterebbero il Frosinone; dovessero superare anche quell’ostacolo la squadra di Massimiliano Allegri troverà con ogni probabilità una romana, a meno di un altro exploit della Cremonese, impegnata ventiquattr’ore prima con gli uomini di José Mourinho (nel momento in cui scriviamo non conosciamo ancora il risultato). Il tecnico livornese, poi, non ha mai snobbato questa competizione, neppure durante la sua prima esperienza sulla panchina bianconera, quando ne vinse addirittura quattro di fila. Contro i campani, all’Allianz Stadium, il turnover è inevitabile ma non c’è alcun dubbio sul fatto che la sua squadra ce la metterà tutta per chiudere i conti già nei tempi regolamentari.

Due scontri nel giro di pochi giorni

Nel fine settimana, infatti, sarà di nuovo campionato. E la Juve si troverà ancora di fronte i granata di Pippo Inzaghi, stavolta allo stadio Arechi.

Due scontri nel giro di pochi giorni che la Signora proverà ad archiviare senza grossi sforzi per fare strada in coppa e per continuare a tenere il passo dell’Inter in campionato. Danilo e compagni sabato scorso si sono riportati nuovamente a -2 dai nerazzurri grazie al successo sulla Roma firmato Rabiot. Vittoria forse ancora più pesante invece per la Salernitana, che con lo stesso risultato (1-0) si è imposta su una diretta concorrente come il Verona, trafitto da una rete di Tchaouna ad inizio ripresa. Saranno diversi, dicevamo, i cambi previsti da Allegri: Miretti e Nicolussi Caviglia faranno rifiatare McKennie e Locatelli a centrocampo, in porta invece andrà Perin. Davanti toccherà a Milik, mentre in difesa si rivedrà Rugani. Nella Salernitana chance dal 1′ per Bohinen e Ikwuemesi.

Come vedere Juventus-Salernitana in diretta tv e streaming

Juventus-Salernitana è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Sarà possibile vedere Juventus-Salernitana anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Juve e Salernitana finora si sono scontrate solo in Serie A ed il bilancio è di 5 vittorie dei bianconeri, due pareggi ed un successo dei granata. Il massiccio turnover di Allegri potrebbe rendere questa partita più aperta ed anche il fatto che la squadra di Inzaghi abbia vinto un match fondamentale in campionato – ora il quartultimo posto dista solo due punti – le consentirà di affrontare questo match con meno pressioni. Juventus ovviamente favorita in una gara in cui le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno tre.

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling Jr.; Yildiz, Milik.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Pirola, Gyomber, Bradaric; Legowski, Coulibaly, Bohinen; Kastanos, Cabral; Ikwuemesi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1