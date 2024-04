Formazioni ufficiali Fiorentina-Sassuolo: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Fiorentina-Sassuolo, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Franchi. Le ultime dritte.

Tutto pronto al “Franchi” per il fischio d’inizio di Fiorentina-Sassuolo. Gara tutt’altro che banale, che sulla carta dovrebbe regalare interessanti colpi di scena. Mettendo pesantissimi punti in palio, il match tra Viola e neroverdi potrebbe rappresentare un autentico crocevia soprattutto per la compagine di Ballardini, pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere. Ecco le scelte dei due allenatori:

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Barak, Duncan, Arthur; Sottil, Ikoné, Kouamé. All.: Italiano.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ruan, Ferrari, Kumbulla, Viti; Obiang, Boloca; Volpato, Thorstvedt, Doig; Pinamonti. All.: Ballardini.

Fiorentina-Sassuolo, il pronostico marcatori

Con due squadre che hanno fatto della vocazione offensiva una delle loro armi caratterizzanti, la sfida del “Franchi” si preannuncia ricca di spunti. I Viola hanno tutte le armi per far male ad una difesa che mai come in questo campionato ha messo a nudo tutti i suoi limiti. La sensazione è che un calciatore dalle qualità di Kouamé in questo genere di partite possa esaltarsi e riuscire ad iscriversi almeno una volta nel tabellino marcatori. Sul fronte opposto, fari puntati su Pinamonti: l’ex Empoli è il punto di riferimento offensivo di una squadra che non può prescindere dalle sue giocate.

Probabili ammoniti e tiratori di Fiorentina-Sassuolo

Da una parte Sottil e Barak, dall’altra Volpato e Doig: sono questi i quattro prescelti per i marcatori. Le soluzioni più caldeggiate, insomma. Ma occhio alle sorprese. Spesso un fattore in proiezione offensiva, non è escluso che anche Kayode riesca a centrare almeno una volta il bersaglio con una conclusione delle sue. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, fari puntati su Kumbulla e Ferrari: il rischio che entrambi i difensori di Ballardini possano finire sul taccuino del direttore di gara è alto.