Gratta e vinci, lo squalo lo ha graziato: avventura in mare aperto

Gratta e vinci, attento agli squali: lui è stato graziato, ma qualcuno potrebbe non essere altrettanto fortunato…

Solo 1 persona su 1 milione 344mila può riuscirci. Le statistiche sembravano non giocare per niente a suo favore, ma il destino ha fatto in modo che si ricredesse. E oggi, Michael Stephen, pescatore di Dighton, in Massachussets, può finalmente gioire. Non si è mai arreso, nel lavoro come nella vita, al punto che la vita, appunto, ha deciso di premiarlo.

Siete curiosi di leggere la sua storia? Eccovi accontentati, ma partiamo dal principio. L’uomo, nei giorni scorsi, si è recato all’Olde Village Corner Store, nella vicina città di Somerset, per sbrigare un po’ di commissioni. Già che c’era, gli è venuto in mente di comprare un bel Gratta e vinci. Tra i tanti in vendita ne ha scelto uno non a caso, ma sulla base di un principio ben preciso.

Da buon pescatore qual è, Stephens ha optato per uno dei biglietti istantanei della serie JAWS. E Jaws, dall’inglese, per chi non lo sapesse, è il titolo originale dei uno dei film cult del cinema mondiale: Lo squalo. Cos’altro avrebbe potuto scegliere, se non un grattino legato a doppio filo alla sua professione e alla sua vita per i mari?

Gratta e vinci, attento allo squalo. O forse no…

Sta di fatto che la sua scelta si è rivelata vincente. Molto vincente. Michael ha vinto 1 milione di dollari ed è diventato, automaticamente, il secondo giocatore ad aver vinto il premio massimo a questo nuovo Gratta e vinci, che sta adesso spopolando in tutto il Massachussets.

Si è recato a riscuotere la vincita lo scorso 22 aprile e ha annunciato fiero ai funzionari della Lotteria di voler realizzare qualcosa di bello per la sua famiglia. Ma anche di viaggiare un po’ insieme a sua moglie, cosa che non vede l’ora di fare. I giocatori che, invece, non hanno ricavato niente da questo Gratta e vinci, non dovranno comunque tirare i remi in barca, a voler usare una metafora legata alla posca. Jaws, come tanti altri tagliandi istantanei, offre ora una seconda chance.

30 di questi aspiranti fortunelli potranno vincere un viaggio per due a Martha’s Vineyard. La vacanza è prevista per l’estate del 2025, ma attenzione: ogni suo dettaglio sarà liberamente ispirato, manco a dirlo, al film Lo Squalo. Restano 24 posti e tutti vorrebbero partire, anche perché, durante la vacanza, sarà sorteggiato un ulteriore premio di 1 milione di dollari. A patto che si sopravviva “in alto mare”, s’intende…