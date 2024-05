Lotto, bastano tre numeri per vincere cinquantamila euro

Lotto, sapevi che con soli 3 numeri hai la possibilità di vincere una somma altissima? Ecco cosa devi fare per portare a casa 50mila euro.

Cliccando qui potrete scoprire quali sono i numeri che, in occasione dell’appuntamento con il Lotto dello scorso martedì 7 maggio, sono stati estratti sulle varie ruote. E, pensate, 3 di essi hanno fatto la fortuna, nel vero senso della parola, di uno dei tantissimi giocatori che ogni settimana affidano i propri sogni e le proprie speranze al fato e ai numeri.

La bella storia che vogliamo raccontarvi oggi arriva da San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. La città partenopea, è doveroso sottolinearlo prima di andare avanti, è stata la protagonista indiscussa di questa estrazione, tanto è vera che quella di cui intendiamo parlarvi non è la sola vincita che ha caratterizzato il primo concorso della settimana ludica. Questa, tuttavia, è quella più importante, quella più significativa. Quella che, più delle altre, dimostra quanto concrete siano le possibilità di moltiplicare i propri investimenti grazie ai popolarissimi giochi tanto in voga nel Bel Paese.

Il giocatore di San Giorgio a Cremano ha investito, durante la precedente tornata del Lotto, una banconota da 20 euro. Ha puntato tutto sul terno composto dai numeri 21, 46 e 73, giocandolo sulla ruota di Cagliari, per poi attendere, pazientemente, che il destino facesse il suo corso. E lo ha fatto, eccome se lo ha fatto.

Lotto, ne investe 20 e ne ritira 50mila: “miracolo” a San Giorgio a Cremano

Ad estrazione avvenuta, incrociando i numeri del Lotto estratti con quelli da lui giocati in ricevitoria, si è reso conto che un piccolo “miracolo” si era appena compiuto.

Quella giocata gli aveva fruttato un premio niente male, soprattutto se rapportato all’irrisorio investimento fatto alla vigilia dell’estrazione. Spendendo 20 euro appena è riuscito a portare a casa la bellezza di 47mila 500 euro, una somma più che considerevole e soddisfacente. Ma non è il solo, dicevamo, ad avere avuto un appuntamento galante con la dea bendata in questo promettente inizio di settimana.

Anche in provincia di Salerno, più precisamente a Castelnuovo Cilento, si è registrata una vincita degna di nota. Con una giocata di 5 euro sul terno 5-6-72 e sulla ruota di Milano, sono stati vinti 12mila euro. Altri 15mila sono finiti nelle tasche di un giocatore di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ma stavolta grazie al mitico gioco del 10eLotto.