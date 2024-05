Annuncio in diretta, c’è la rescissione del contratto con la Juve

Annuncio in diretta: ormai non si vede in giro da un pezzo e tutto lascia presagire a questa decisione. C’è la rescissione del contratto con la Juventus. Ecco la situazione

La notizia non è freschissima, non questa che vi stiamo per dare, ma la principale. Dal momento in cui è uscita fuori, inoltre, lui è praticamente sparito dai radar, confermando di fatto le voci che lo danno vicino all’addio.

Un altro uomo bianconero che cambierà alla fine di questa stagione. Non solo Massimiliano Allegri quindi, che dovrebbe chiudere con un anno di anticipo rispetto al suo contratto milionario l’esperienza in bianconero, ma anche l’ormai ex direttore sportivo Giovanni Manna. Dovrebbe andare al Napoli e fare quindi il percorso inverso di Giuntoli. Queste sono le indiscrezioni che arrivano da diverse settimane. Non c’è una conferma, ma quando un avvocato si avvale della facoltà di non rispondere sulla questione, allora la sensazione è che qualcosa di vero, sotto, c’è. Eccome.

Le parole di Grassani, avvocato del Napoli, su Manna

Mattia Grassani è uno dei più noti avvocati del mondo del calcio, legale del Napoli, ha parlato di alcune cose a Radio Kiss Kiss Napoli durante la puntata di “Radio Goal“. “Lavorerò tanto con il Napoli? Sicuramente il mercato estivo ci tempra e ci fa essere pronti alle mosse del presidente De Laurentiis: se dovesse andare così, ci faremo trovare pronti. Il Napoli ha un bilancio sano, gli atti societari parlano ed il club gode di una salute centenaria, ha riserve e provviste che non giustificherebbero ricorsi a strumenti surrettizi o non conformi alle norme”. Questo intanto l’incipit, dove spiega che gli azzurri sotto l’aspetto economico godono di buona salute. Poi il passaggio che interessa più di tutti, il futuro di Manna.

All’avvocato Grassani viene chiesto esplicitamente se sta lavorando proprio in questi giorni alla rescissione contrattuale del direttore sportivo della Juventus: “Mi avvalgo della facoltà di non rispondere” ha detto. Quindi non ha negato ma nemmeno ammesso. Ha usato il catenaccio, per rimanere in tema calcistico, non facendo intuire nulla. O forse sì, qualcosa forse si intuisce in questo modo: le sue parole possono avere diverse interpretazioni. Ma siccome Manna ormai non fa più coppia fissa con Giuntoli nelle partite della Juve, possiamo dire tranquillamente che un suo passaggio in azzurro sembra cosa fatta.