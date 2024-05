Lotto, fatti mandare dalla mamma: premio sicuro

Lotto, la mamma, per un motivo o per un altro, ha sempre ragione. Fatti mandare da lei: il premio è praticamente assicurato.

Farsi mandare dalla mamma a prendere il latte, ai tempi di Gianni Morandi, era un’ottima scusa per degli incontri d’amore “clandestini”. Oggi, invece, al netto di ogni diplomazia, è spesso e volentieri una grande scocciatura. Di tempo per fare le nostre cose ce n’è talmente poco, oramai, che uscire a fare commissioni per conto di qualcun altro, che sia la mamma o meno, non ci fa fare esattamente i salti di gioia.

Lo sa bene Katelynne Berland, una ragazza che vive a Yorktown, non troppo distante da Richmond, nello Stato della Virginia. Anche a lei, qualche giorno fa, è stato chiesto di trovare il tempo di infilare, tra i suoi mille impegni, un’uscita imprevista. È stata proprio sua madre a “supplicarla” di uscire a fare delle commissioni per lei e di recarsi, al 7-Eleven.

Katelynne non ne sarà stata felicissima, ma lo ha fatto. E proprio durante il giro al convenience store presso il quale la sua famiglia si rifornisce abitualmente ha deciso, inaspettatamente, di aggiungere al conto qualcos’altro. Non lo aveva mai fatto prima di allora, ma le era parso il momento giusto per cambiare rotta: aveva così acquistato il suo primo biglietto della Lotteria.

Lotto, la prima volta non si scorda mai: men che meno questa…

La ragazza, nell’indecisione ed inesperienza più totali, ha deciso di puntare un dollaro sull’estrazione del Pick 5 che sarebbe avvenuta il 14 aprile. Ha scelto i numeri a casaccio e mai avrebbe potuto immaginare che la mamma l’avesse mandata ad un appuntamento con la dea bendata.

Già, perché la combinazione da lei scelta (2 – 9 – 4 – 2 – 3) per giocare a Pick 5 si è rivelata vincente. C’è di più: le ha fruttato un gran bel premio, 50mila dollari a fronte di una spesa veramente irrisoria. Ha fatto bene, quindi, a farsi mandare dalla mamma a prendere il latte (o quel che era) e, già che c’era, a giocare alla Lotteria. Una prima volta così fortunata che più fortunata davvero, pur volendo, non si sarebbe potuto.

Il Pick 5 che ha premiato questa giovane di Yorktown, in Virginia, è una sorta di gioco del Lotto ma in salsa americana, se vogliamo: si acquista un biglietto pagandolo 50 centesimo o 1 dollaro e, per avere più possibilità di vincere, si possono aggiungere opzioni come la palla di fuoco, che permette di moltiplicare subito il guadagno,