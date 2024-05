Gratta e vinci e cioccolato, un gioco da leccarsi i baffi

Gratta e vinci, questo insolito binomio ti farà leccare i baffi: il premio in palio è pazzesco, provare per credere.

Aveva una possibilità su 336mila, una soltanto, di vincere il primo premio. E se qualcuno le avesse detto, alla vigilia del grande giorno, che presto sarebbe scoccata la sua ora, probabilmente si sarebbe fatta una grassa risata. Perché gioca e le piace farlo, sì, quello è indiscutibile, ma tra il tentare la fortuna e il credere che la dea bendata possa realmente baciarti c’è un abisso. Forse neanche ci credeva davvero, chi lo sa.

Sta di fatto che Colleen McKeon di Ravenna, nello Stato del Nebraska, è una delle pochissime persone che possono fregiarsi, oggi, di aver vinto il premio massimo in palio a una delle lotterie istantanee più “insolite” del Paese. Ci riferiamo al gioco Truck$ & Buck$, la cui ricompensa, come vedremo dopo, è molto diversa da quelle generalmente abbinate ai giochi di questo tipo. Ma procediamo con ordine, non abbiate fretta.

Iniziamo col dire che la donna ha comprato 5 biglietti di questa serie, lo scorso 6 maggio, mentre si recava a far visita al papà. Si è fermata al Fill-N-Chill #04, al 401 di Grand Avenue, a Ravenna, non per acquistare i tagliandi, ma perché le era venuto un languorino. Un languorino molto specifico, oltretutto: “Amo le stelle di cioccolato e l’unico posto dove posso trovarle è quello”, ha raccontato più tardi ai funzionari della Lotteria.

Gratta e vinci, sali a bordo: c’è da divertirsi

Una sosta breve, brevissima, giusto il tempo di comprare due sacchetti di stelle al cioccolato e di afferrare 5 biglietti della serie Truck$ & Buck$ che già era di nuovo al volante, pronta a proseguire il suo viaggio.

Non aveva fretta di grattare i tagliandi comprati lungo il tragitto, tant’è che ha atteso di arrivare a destinazione prima di farlo. Era sul terrazzo della casa del suo papà e sorseggiava un buon caffè quando ha iniziato a raschiare la patina argentata dal primo di quei biglietti. E ad un certo punto, sotto la superficie patinata che ricopriva i simboli di uno di essi, è comparso il camion, un simbolo inequivocabile: Colleen aveva vinto il primo premio.

Non è un caso che a simboleggiare la vincita sia un camion. La McKeon ha vinto un Ford F-150 XLT 4×4 SuperCrew del 2024, del valore di svariate decine di migliaia di euro. In palio ce n’erano solamente 8, ciascuno dei quali abbinati ad un ulteriore premio di 81mila 500 euro. Un mezzo che Colleen avrà senz’altro gradito, essendosi lei orientata su quella serie di Gratta e vinci e desiderosa, molto probabilmente, di vincere questo veicolo così gettonato.