Fiorentina-Sassuolo 5-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Fiorentina-Sassuolo: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 28 aprile 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

La Fiorentina ospita il Sassuolo al Franchi per andare a caccia di punti utili per iscriversi a una competizione europea. I punti dei Viola prima della gara sono 47 punti e valgono il nono posto in classifica. Nell’ultima partita di A, la Fiorentina ha ritrovato la vittoria contro la Salernitana dopo un periodo no durato quattro giornate. Per il Sassuolo la retrocessione è sempre più vicina: senza una vittoria i neroverdi dovrebbero affrontare una situazione sempre più complicata.

Vincenzo Italiano, persa l’occasione di conquistare un’altra finale di Coppa Italia ma ancora in gioco in Conference, non vuole snobbare la Serie A ma per la partita contro il Sassuolo si affida a un ampio turnover. In attacco c’è Koumane. Alle sue spalle giocano Sottil, Ikoné e Barak. Ballardini punta su Pinamonti come unica punta.

Il Sassuolo non ha a disposizione l’infortunato Berardi e lo squalificato Laurienté. Doig vince il ballottaggio con Viti. In mediana ci sono Obiang e Boloca (preferito a Racic). Resta in panchina Defrel.

Momenti clou della sfida

Il Sassuolo fatica a tenere il ritmo iniziale della Fiorentina. Al 17′ Sottil porta in vantaggio la Viola con un gran goal. Dieci minuti dopo Parisi salta con un dribbling secco Volpato, tira e centra la traversa! Barak ci prova al 35′, con il pallone che finisce di poco al lato. Un minuto dopo Ikoné prova a sorprendere Consigli da posizione defilata: il portiere del Sassuolo copre bene il primo palo. Sempre Consigli al 43′ salva su Barak. La Viola chiude con il 70% di possesso palla.

Al 54′, la Viola trova il raddoppio con Martinez Quarta di testa su cross di Arthur. Passano solo due minuti e il Sassuolo accorcia con Thorstvedt, grazie a un buon suggerimento Doig. La Fiorentina non ci sta e al 58′ trova il tris con Nico Gonzalez lanciato da un bel cross di Sottil. Non è finita, al 62′, Barak, di nuovo su suggerimento di Sottil, batte Consigli. Il Sassuolo si arrende e al 66′ arriva il quinto goal viola con Nico, su assist di Barak. Non pago, il ceco trova il palo subito dopo.

Tabellino e pagelle di Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Quarta (71′, Comuzzo), Ranieri, Parisi; Arthur (80′, Maxime Lopez), Duncan; Ikoné (45′, Nico Gonzalez), Barak, Sottil (83′, Castrovilli); Kouame (71′, Belotti). All: Italiano.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tressoldi (64′, Missori), Kumbulla, Ferrari, Viti (45′, Mulattieri); Obiang (64′, Henrique), Boloca (73′, Ceide); Doig, Thorstvedt, Volpato (45′, Bajrami); Pinamonti. All: Ballardini.

ARBITRO: Marcenaro di Genova

MARCATORI: 17′, Sottil, 54′, Quarta; 57′, Thorstvedt; 58′, Nico Gonzalez; 62′, Barak, 66′, Nico Gonzalez

NOTE: Ammoniti: 12′, Tressoldi; 32′, Quarta; 67′, Thorstvedt, 80′, Comuzzo: Recupero: 5′

Il migliore in campo è Sottil, autore del goal, e fulcro del gioco sulla fascia della Fiorentina: regala assist, dribbling e giocate intelligenti (8). Il gioco di Sottil funziona anche grazie al supporto di un ottimo Parisi (7). Ottimo l’ingresso in campo di Nico Gonzalez (7). Dall’altra parte a soffrire la vivacità degli uomini schierati da Italiano a sinistra è Tressoldi (4,5). Volpato comincia la partita assai bene ma è sua la leggerezza che propizia l’1-0 della Fiorentina: recupera molti palloni ma poi li gestisce maluccio (5,5). Doig è uno dei più positivi nel Sassuolo (6).

Barak si sveglia nel secondo tempo e mette in crisi la retroguardia neroverde (7). Viti gioca un tempo solo ma non è il peggiore dei suoi (6). Soffre molto di più la coppia dei centrali formata da Kumbulla e Ferrari (5,5). Pinamonti impalpabile (5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro si affida già dai primi minuti ai check alla VAR per verificare tocchi di mani e fuorigioco. Per il resto gestisce bene una gara un po’ nervosa.

Ecco gli highlights della gara

le immagini saranno disponibili dopo le 23:30