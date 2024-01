Sporting CP-Estoril, Liga Portoghese: formazioni, pronostici

Sporting CP-Estoril è valida per la sedicesima giornata del campionato portoghese. Probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming, pronostici

Un punto davanti al Benfica, due sopra il Porto. Lo Sporting CP è in testa al massimo campionato portoghese e non ha nessuna intenzione in questo inizio di 2024 di mollare il primo posto. Un inizio di anno soft per i biancoverdi, che ospitano un Estoril che possiamo definire, non tanto per i punti che ci sono rispetto alla zona retrocessione, ma per le squadre che ci sono in mezzo, abbastanza tranquillo.

Ma non è solo questo che rende, evidentemente, i padroni di casa ampiamente favoriti in questo match. C’è anche il fattore campo: lo Sporting in questa stagione tra le mura amiche ha perso solamente una volta e lo ha fatto contro l’Atalanta in Europa League. Per il resto solo ed esclusivamente vittorie contro tutte le formazioni che sono state incrociate. Un cammino netto in campionato quindi, che non permette all’Estoril di farsi chissà quali pensieri di impresa. Certo, gli ospiti in trasferta hanno vinto sul campo del Porto, dimostrando almeno sotto l’aspetto tattico di essere una buona formazione, visto che quella è stata una partita assai accorta e chiusa poi per uno a zero. Ma è successo una volta contro una big, e sappiamo benissimo come questi colpi clamorosi è difficile, poi, che si verifichino di nuovo. Insomma, il risultato di questo match ci sembra, decisamente, abbastanza scritto.

Sporting CP-Estoril, dove vederla in tv e in streaming

Sporting CP-Estoril, gara valida per la sedicesima giornata del campionato portoghese, è in programma venerdì 5 gennaio alle 19:45. In Italia non ci sarà la possibilità di vederla né in diretta tv e nemmeno in streaming. Nel nostro Paese nessuna ha acquisito i diritti del massimo campionato lusitano.

Il pronostico

Gara senza storia. Gara da vittoria interna senza possibilità d’appello anche per i motivi spiegati prima. Lo Sporting primo in classifica è nettamente superiore e il match si dovrebbe sbloccare già nella prima frazione. Poi la sensazione è che possa regalare almeno tre reti complessive. Ma l’1 è davvero scontato.

Sporting CP-Estoril, le probabili formazioni

SPORTING CP (4-2-3-1): Adan; Neto, Matheus, Quaresma; Goncalves, Trincao, Braganca, Santos, Paulinho, Edwards; Gyokeres

ESTORIL (3-4-3): Carne; Parra, Vital, Alvaro; Gomes, Holsgrove, Fernandes, Araujo; Guitane, Cassiano, Marques

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1