Boavista-Porto, Liga Portoghese: formazioni, pronostico

Per rimanere agganciato allo Sporting, o per meglio dire rimanere a tre punti dalla vetta, il Porto ha un solo risultato a disposizione contro il Boavista: la vittoria. Anche perché, come potrete leggere in un altro articolo che analizza appunto il match della squadra capolista del campionato portoghese, gli uomini di Amorim non dovrebbero avere particolari problemi.

Come, oggettivamente, visto il distacco che c’è e viste le qualità delle due rose, non ne dovrebbe avere nemmeno il porto contro il Boavista, che non vince in campionato dalla quinta giornata, e che infatti è dietro, non a rischio retrocessione per il momento, ma poco ci manca. Quattro vittorie invece nelle ultime cinque uscite per gli ospiti, che vogliono iniziare il 2024 come hanno chiuso il 2023: vincendo, magari rischiando di meno di quello che hanno fatto nel corso delle ultime gare. E cercando di respirare un poco durante il match e non arrivare in fondo con la sensazione che tutto possa ancora succedere. Ecco, questo è un altro obiettivo per gli uomini di Sergio Conceicao. Che possono realmente vincere senza sofferenze.

Boavista-Porto, dove vederla in tv e in streaming

Boavista-Porto, gara valida per la sedicesima giornata del campionato portoghese, è in programma venerdì 5 gennaio alle 21:45. In Italia non ci sarà la possibilità di vederla né in diretta tv e nemmeno in streaming. Nel nostro Paese nessuna ha acquisito i diritti del massimo campionato lusitano.

Il pronostico

La gara ha un risultato finale quasi scontato. Un match che il Porto dovrebbe condurre senza particolari problemi e vincere senza particolari problemi per rimanere agganciato a quelle squadre che sono davanti e che con quasi certezza assoluta vinceranno. Non ci aspettiamo un match con molti gol, meno di quattro reti complessive. Ma la vittoria esterna non sembra proprio essere minimamente in discussione.

Boavista-Porto, le probabili formazioni

BOAVISTA (4-2-3-1): Goncalves; Malheiro, Abascal, Ferreira, Miguel; Vukotic, Reisinho; Morais, Lourenco, Agra; Bozenik.

PORTO (4-4-2): Costa; Mario, Pedro, Cardoso, Wendell; Pepe, Eustaquio, Varela, Franco; Martinez, Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2